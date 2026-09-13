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Més de 1.000 persones participen en la quarta edició de la cursa solidària "Apaguem el càncer" a Girona

Els Bombers de Girona completen el recorregut amb 20 quilos d'equipament en una jornada que organitzen amb la Fundació Oncolliga Girona

Les imatges de la cursa Solidària Bombers de Girona i Oncolliga

Les imatges de la cursa Solidària Bombers de Girona i Oncolliga

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Les imatges de la cursa Solidària Bombers de Girona i Oncolliga / David Aparicio

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Redacció

Redacció

Girona

L'Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona i la Fundació Oncolliga Girona han impulsat per quart any la cursa solidària «Apaguem el càncer». Aquesta edició ha tornat a reunir aquest diumenge més de 1.000 participants de totes les edats a l'espai de la Copa de Girona, en un punt de trobada esportiu, solidari i familiar.

La matinal ha comptat amb curses infantils, curses d'adults de 5 i 10 quilòmetres i una cursa específica per als bombers i bomberes, que han completat el recorregut equipats amb l'equip de protecció individual (EPI) i l'equip de respiració autònoma (ERA), que en conjunt representen al voltant de 20 quilos de pes. Un dels moments més esperats de la jornada ha estat precisament la sortida dels bombers i bomberes amb tot l'equip d'intervenció, una imatge que simbolitza l'esperit de superació i compromís que caracteritza aquesta cursa.

Els fons recaptats es destinaran a finançar els serveis que la Fundació Oncolliga Girona ofereix a les persones amb càncer i als seus familiars, entre els quals hi ha el suport psicològic, la fisioteràpia a domicili i el drenatge limfàtic, entre d'altres. A més, un 10% de la recaptació es destinarà a l'Associació Dota, de Salt, que treballa per oferir alfabetització a dones que no van ser escolaritzades al seu país d'origen.

Participants de la cursa &quot;Apaguem el càncer&quot; a Girona

Participants de la cursa "Apaguem el càncer" a Girona / David Aparicio

Una cursa amb història

La Cursa dels Bombers de Girona va néixer l'any 2008 per iniciativa de Lluís Baena, bomber de Girona, com a homenatge a Jaume Rivera, un altre bomber de la ciutat que patia una malaltia degenerativa. L'any 2010, la cursa va adquirir un caràcter solidari i s'hi van incorporar les curses infantils.

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La col·laboració entre l'Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona i la Fundació Oncolliga Girona va començar l'any 2023, amb l'objectiu de sumar esforços i fer créixer aquesta activitat solidària. Entre les tres edicions anteriors organitzades per ambdues entitats, la iniciativa ha recaptat gairebé 30.000 euros

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