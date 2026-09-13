La reforma de les passeres del Güell s’encamina ara cap al gener de 2027
Una de les dues estructures ja està rehabilitada, mentre l’altra espera la represa dels treballs després de modificar el projecte per incorporar més fusta
Les dues passeres de fusta sobre el riu Güell que connecten els barris de Sant Narcís i Can Gibert del Pla encara hauran d’esperar uns mesos més per recuperar la normalitat. La reforma, que inicialment havia d’estar enllestida abans de l’estiu, es reprendrà previsiblement a principis de novembre i l’Ajuntament de Girona situa ara el final de tota l’actuació a finals de gener de 2027.
Els treballs van començar a finals de gener d’enguany, però durant l’execució es va comprovar que hi havia més llistons de fusta deteriorats dels previstos. El material inclòs en el contracte no era suficient per completar la rehabilitació de les dues estructures, fet que va obligar a replantejar l’actuació.
Davant d’aquesta situació, el consistori va decidir concentrar tota la fusta disponible en una de les dues passeres, la que uneix el carrer de Narcís Xifra, a Sant Narcís, amb el carrer Bastiments, a Can Gibert del Pla. Els treballs en aquesta estructura ja estan acabats, tot i que la passera continua oberta només parcialment.
Modificació del projecte
Per poder completar l’altra passera, la que connecta l’avinguda de la Hispanitat amb el carrer Balandrau, va ser necessari modificar el projecte per incorporar-hi la fusta que faltava. Segons l’Ajuntament, les obres es van suspendre el 22 de maig i des d’aleshores s’ha tramitat aquesta modificació, pas previ per poder reprendre els treballs.
L’actuació va ser adjudicada a Rehabilitacions Pons SL per 164.345,95 euros. Quan les obres van començar, la previsió era tenir les dues estructures rehabilitades abans de l’arribada de l’estiu, un calendari que finalment no s’ha pogut complir.
Els problemes de les passeres, però, venen de més enrere. A finals d’abril de 2024, la Policia Municipal va advertir del mal estat de les dues estructures, on es podien veure taulons aixecats i elements de fixació deteriorats. Des d’aleshores, els tancaments i les restriccions de pas han provocat queixes entre els veïns de Sant Narcís i Can Gibert del Pla.
Crítiques veïnals
L’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla s’ha fet ressò recentment d’una publicació crítica amb la durada de la situació, que posa especialment l’accent en les dificultats que les restriccions comporten per a la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda. L’entitat qüestiona que, més de dos anys després que les passeres fossin vallades pel seu mal estat, el problema encara no s’hagi resolt definitivament, i alerta de l’afectació que té en els desplaçaments quotidians entre els dos barris.
La rehabilitació també va quedar marcada per l’accident laboral de principis de maig a la passera del carrer Balandrau. Un operari va resultar ferit greu després de caure uns quatre metres mentre treballava en l’estructura. L’accident es va produir en plena execució de les obres i va obligar a interrompre momentàniament els treballs en aquest punt. n
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