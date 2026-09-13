La Sea Otter calcula a Girona un impacte de 40 milions
El festival internacional de ciclisme tornarà a Fontajau el cap de setmana que ve amb un 10% més de superfície expositiva i havent despatxat ja 14.000 entrades
Girona tornarà a convertir-se el cap de setmana que ve, del 18 al 20 de setembre, en un dels grans punts de trobada del ciclisme internacional amb la desena edició de la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin. El festival arriba a la seva primera dècada amb les xifres més grans: superarà les 500 marques presents i ampliarà un 10% la superfície expositiva després d’haver reunit 74.000 visitants l’any passat.
El recinte de Fontajau tornarà a concentrar durant tres dies competicions internacionals, proves obertes als aficionats, presentacions de les principals marques del sector i activitats vinculades al ciclisme. L’accés al festival serà gratuït, tot i que caldrà descarregar prèviament l’entrada. Ja se n’han despatxat 14.000, un 8% més que l’any passat a aquestes alçades, a cinc dies de la inauguració. La resposta del públic tornarà a ser multitudinària tot i que els propis organitzadors admeten que no poden créixer massa més en visitants perquè els accessos i els aparcaments no donen per a més. Sí que creixerà l’audiència potencial de l’esdeveniment a través de la televisió. Eurosport oferirà la transmissió en directe de la prova de la Copa del Món de gravel.
Aquesta presència televisiva és un afegit més a l’impacte econòmic milionari que deixa la fira a Girona i província. «Calculàvem que són prop de 40 milions d’euros entre la ciutat i la demarcació. Són xifres realment importants. Però no és només l’impacte d’un cap de setmana. La Sea Otter ajuda que Girona i la província guanyin nom com a destinació ciclista i això atrau nous negocis i noves oportunitats. Crea riquesa durant tot l’any i aquest retorn és encara més important», diu Albert Balcells, el seu director. Només cal veure què passa amb l’ocupació hotelera aquests dies. És molt difícil trobar habitacions i, si encara en queda alguna, moltes ja estan per sobre dels 300 euros la nit.
Un dels grans eixos continuarà sent la zona d’exposició, convertida al llarg dels anys en un aparador de les novetats de la indústria de la bicicleta. Més de 500 marques hi mostraran els seus nous productes, mentre que més de 40 participaran en el Demobike, l’espai que permet als visitants reservar bicicletes i provar-les en circuits habilitats. En l’edició de l’any passat aquesta activitat va superar les 4.600 reserves.
La Sea Otter també reforçarà la seva vessant professional amb el Sea Otter Connect, que inclourà conferències dedicades al cicloturisme, la indústria i la salut. Entre els participants hi haurà Paul Walsh, CEO d’European Cycling Industries. El programa professional es completarà amb el Business Club i la Pro Business Area, espais destinats a les trobades entre empreses i representants del sector.
«Les marques valoren que Girona sigui un lloc agradable, i venen aquí a fer negoci. Aquesta és la clau de la Sea Otter: les marques que venen fan negoci. És un punt de trobada de proveïdors, distribuïdors i professionals. Hi ha un clima professional molt potent que fa que per a les marques sigui rendible participar-hi», relata Balcells. «I, a més, tens 74.000 usuaris de la bicicleta que et venen a visitar. Les marques poden aproximar-se directament a un públic entès i ciclista. Vam començar molt més enfocats al públic final, intentant posar en contacte les marques amb els usuaris, però vam veure que la indústria també necessitava un lloc de trobada professional», insisteix.
Programació esportiva
La programació esportiva tornarà a ser un altre dels principals pols d’atracció. Girona acollirà la 226ERS UCI Gravel World Series, prova classificatòria per al Campionat del Món de Gravel, i la HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, que servirà per tancar la temporada mundial de XCM.
També es disputaran la Shimano Super Cup Massi, el Campionat d’Espanya XCE, la Continental Series XCE i la XCC Continental Series. El programa permetrà veure alguns dels especialistes internacionals del BTT i del gravel, però alhora mantindrà una oferta específica per als ciclistes amateurs.
Entre les proves obertes als aficionats hi haurà la SCOTT Marathon BTT, la Copa del Món XCM Open, La Tramun Curta, la Ciclobrava by Lapierre i la Continental Gravel Ride Tour. A aquestes cites s’hi afegiran competicions de ciclisme base i altres disciplines, com la Shimano Super Cup Youth, la Copa Girona Trial, el Mini DH o la MTB Classic. Una altra novetat serà la Canyon Social Gravel Cronoescalada, prevista per divendres a la tarda.
L’organització també estrenarà aquest any les presentacions públiques dels corredors a l’escenari principal. Divendres a la tarda serà el torn dels participants de la UCI Gravel World Series i dissabte al matí es presentaran els corredors de la Copa del Món de Cross-country Marathon.
L’activitat ocuparà quatre grans zones al voltant de Fontajau. A més dels estands i dels espais vinculats a les competicions, el programa inclourà activitats infantils, música en directe, gastronomia i conferències obertes al públic. El festival incorporarà també l’Euro Mobility Festival i diferents propostes familiars repartides durant els tres dies.
Festival de masses
La dimensió que ha anat adquirint la Sea Otter des de la seva arribada a Girona fa una dècada obligarà novament a gestionar l’arribada de desenes de milers de persones a Fontajau. L’organització recomana prioritzar el transport públic i la bicicleta i habilitarà zones específiques d’aparcament, tant per a bicicletes com per als visitants que hi arribin en vehicle privat.
Deu anys després de la seva primera edició, la Sea Otter afronta així la cita més gran de la seva trajectòria a Girona, tant per superfície com per presència de marques, i amb tres dies en què el ciclisme professional, la indústria i els aficionats tornaran a compartir escenari. A més està garantida la seva continuïtat pel 2027 i la voluntat d’anar més enllà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
- Detingut a la Garrotxa com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat