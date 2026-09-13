Toni Pons estrena botiga al centre de Girona amb el doble de superfície
La firma gironina de calçat es trasllada però es queda al carrer de Santa Clara, coincidint amb la celebració del seu 80è aniversari
Toni Pons ha traslladat la seva botiga de Girona al número 51 del carrer de Santa Clara, just davant del local que ocupava fins ara. Amb el canvi d’ubicació, la firma gironina de calçat ha duplicat la superfície de l’establiment, passant dels 48 als 99 metres quadrats de superfície de venda. El nou espai incorpora el nou concepte de marca que la companyia està aplicant als seus establiments. A més, la botiga també disposa d’un aparador de dimensions més grans que el de l’anterior local i, alhora, reforça la seva presència en un dels principals eixos comercials de la ciutat.
El canvi de Girona forma part de la renovació de la xarxa de botigues de Toni Pons. L’empresa combina el trasllat d’alguns establiments amb l’obertura de nous punts de venda.
En paral·lel, la firma ha obert aquest any una nova botiga al carrer de la Portaferrissa de Barcelona, en concret, al número 8. El local disposa de 62 metres quadrats de superfície de venda i de 80 metres quadrats de superfície total.
L’establiment de Portaferrissa és la quarta botiga pròpia de Toni Pons a Barcelona. La companyia ja comptava amb establiments al carrer dels Boters, al carrer de Ferran i al passeig del Born.
Una vintena d’establiments
Amb aquesta incorporació, Toni Pons compta actualment amb una xarxa de 21 botigues pròpies entre Espanya i Portugal, consolidant la seva aposta pel creixement del seu canal retail. La nova botiga de Barcelona és, a més, el segon establiment de la marca a la ciutat que incorpora la nova imatge comercial de la companyia.
Els canvis a Girona i Barcelona coincideixen amb l’any en què l’empresa celebra el seu 80è aniversari. Toni Pons va ser fundada el 1946 a Osor, a la comarca de la Selva, per l’avi de l’actual CEO de la companyia.
Des de la seva fundació, tres generacions de la família han estat vinculades a l’activitat de l’empresa. Des dels seus orígens, la firma manté un fort vincle amb l’artesania i el territori.
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