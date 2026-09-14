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Cremen dos cotxes i la tanca d'arbustos d'una escola al barri de Montjuïc de Girona

Els Bombers han treballat amb una dotació en l’incendi i no hi ha hagut ferits

Un dels vehicles i la tanca afectada per l'incendi del barri de Monjuïc a Girona.

Un dels vehicles i la tanca afectada per l'incendi del barri de Monjuïc a Girona. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Dos cotxes han cremat aquesta matinada de dilluns al barri de Montjuïc de Girona en un incendi que també ha afectat una tanca d’arbustos d’una escola situada al carrer Bellpuig. El foc no ha provocat cap persona ferida.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís de l'incendi quan passaven cinc minuts de la mitjanit i s’han desplaçat fins al lloc amb una dotació.

En arribar-hi, els efectius s’han centrat primer a apagar la tanca vegetal per evitar que les flames es poguessin continuar propagant. Posteriorment, han extingit els dos cotxes afectats per l’incendi.

Una vegada apagades les flames, els Bombers han acabat de segellar els cotxes amb escuma per assegurar-ne l’extinció i evitar possibles revifades.

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L’incendi s’ha saldat sense cap persona ferida. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal de Girona.

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