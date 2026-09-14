Detenen dos cops en quatre dies un multireincident per set robatoris en comerços de Girona
Els Mossos i la Policia Municipal el relacionen amb assalts a establiments de Can Gibert, Santa Eugènia i el centre de Girona
Les càmeres d’un saló d’ungles el van captar fugint amb una caixa registradora a les mans
Un multireincident de 54 anys, de nacionalitat espanyola i amb una trentena d’antecedents policials, ha estat detingut a Girona com a presumpte autor de set robatoris amb força en comerços, principalment als barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia. Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Municipal de Girona, l’han arrestat dos cops en només quatre dies.
Es dona la circumstància que l’home va quedar en llibertat després de la primera detenció i, segons la investigació policial, no va trigar a tornar a delinquir.
La investigació de la Unitat d’Investigació dels Mossos de la comissaria Girona situa un dels primers fets el 23 d’agost, quan es va produir un robatori amb força en una botiga d’animals del carrer Bastiments, al barri de Can Gibert del Pla. Els autors van forçar la porta i es van endur diners.
Tres dies després, el 26 d’agost, el mateix establiment va tornar a patir un robatori de característiques similars. En aquesta ocasió també van forçar l’accés i van sostreure uns 40 euros.
Arran d’aquests dos episodis, els investigadors van començar a fer indagacions i van identificar un home com a principal sospitós. Com que inicialment no van poder localitzar-lo, els Mossos van introduir al sistema una ordre de detenció relacionada amb els dos robatoris amb força.
Paral·lelament, la Policia Municipal de Girona va informar els Mossos d’un altre episodi que s’havia produït el 25 d’agost en un comerç de la carretera de Santa Eugènia. En aquest cas es tractava d’una temptativa: l’autor va provocar danys a l’accés, però no va aconseguir entrar a l’establiment.
Els fets van continuar el 3 de setembre, quan es va produir un altre robatori amb força en un basar del carrer Riu Güell. Després de forçar l’accés, van sostreure una tauleta electrònica i un trípode.
Finalment, els agents van localitzar i detenir el sospitós al carrer Bastiments. Després de passar a disposició judicial, però, l’home va quedar en llibertat.
Nous robatoris
La investigació, però, no es va acabar aquí. Els Mossos van tenir coneixement de nous robatoris en establiments de Girona. Un d’ells es va produir en un basar del carrer Santa Clara, on també es va forçar l’accés al local.
Un altre va tenir lloc durant la matinada del 8 al 9 de setembre en un bar del carrer Santa Eugènia. En aquest cas, el lladre va aconseguir endur-se la caixa registradora de l’establiment.
L’últim episodi investigat es va produir la matinada del 12 al 13 de setembre, quan van entrar a robar en un saló d’ungles del carrer Santa Eugènia. L’autor va trencar l’accés de vidre del negoci i es va endur la caixa registradora.
Tant la Policia Municipal de Girona com els Mossos d’Esquadra es van mobilitzar arran d’aquest últim robatori. En revisar les imatges de les càmeres de videovigilància, els investigadors van observar un home que abandonava l’establiment amb la caixa registradora a les mans.
Els dos cossos policials van iniciar un seguiment i finalment van localitzar el sospitós al carrer Oviedo, on va ser detingut de nou aquella mateixa matinada. Era la segona detenció en només quatre dies.
L’home, de 54 anys i amb una trentena d’antecedents policials, ha passat aquest dilluns a disposició judicial. Els Mossos el relacionen amb un total de set robatoris amb força i temptatives en comerços de Girona, confirmen des del cos policial.
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