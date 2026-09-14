Donen vuit dies a l’ocupa de l’edifici del carrer del Carme abans del futur enderroc per fer-hi la passera
El ple aprova per unanimitat desestimar les al·legacions presentades al juny i tirar endavant la recuperació de la finca
L’Ajuntament de Girona dona vuit dies hàbils a l’home que ocupa l’edifici municipal del número 56 del carrer del Carme perquè el deixi lliure. El ple ha aprovat per unanimitat recuperar definitivament la possessió de la finca i desestimar les al·legacions presentades per l’ocupant. L’acord requereix que deixi l’immoble «lliure, vacu i expedit» a disposició del consistori i adverteix que, si no compleix voluntàriament, «s’executarà forçosament la recuperació d’ofici», prèvia autorització judicial per entrar al domicili.
El punt s’ha aprovat sense preguntes ni debat. El regidor d’Urbanisme, Sergi Font, ha recordat abans de la votació que el procediment ja havia passat anteriorment pel plenari. «Ja és un tema que es va portar i votar aquí al ple i el que fa és desestimar les al·legacions», ha assenyalat. El procediment ja havia passat pel ple el 8 de juny, quan l’Ajuntament va acordar iniciar la recuperació de l’edifici i va donar a l’home deu dies hàbils per presentar al·legacions. L’acord li va ser notificat el 12 de juny i l’ocupant va registrar el seu escrit el dia 19.
En les al·legacions, l’home explica la seva situació personal i demana poder continuar temporalment a l’immoble. «No tinc on anar, estic al carrer i estic esperant arreglar els meus papers i entrar al sistema», exposa en l’escrit, en què també sol·licita «poder quedar-me aquí fins trobar alguna cosa». Els serveis jurídics municipals, però, conclouen que no ha acreditat cap títol que l’autoritzi a ocupar l’espai. A més, recorden que la finca està qualificada com a espai lliure i zona verda i que, per tant, no es pot destinar a habitatge. L’informe conclou que la petició «no es troba fonamentada en dret» i proposa desestimar-la.
La situació es remunta a principis d’aquest any. El 30 de gener, la Policia Municipal va intervenir a l’edifici després d’un avís per una possible ocupació i va localitzar dues persones a l’interior. Els agents van detectar una aparent substitució del bombí de la porta i indicis que l’espai s’utilitzava de manera continuada com a habitatge, amb llits, sofàs, estris de cuina, una nevera, menjar i estufes. En una nova actuació, el 13 de febrer, l’home va manifestar que feia aproximadament un any que hi residia. Els agents també van detectar una comunicació interior entre diferents parts de l’immoble i van considerar que hi havia indicis d’un «ús residencial efectiu» incompatible amb la destinació del bé municipal.
La Policia Municipal va continuar fent gestions durant les setmanes següents. En una de les intervencions, l’ocupant va manifestar que «no marxarà si no se li dóna alternativa». El 24 de març, després de tornar a parlar amb els agents, va reiterar que no abandonaria l’immoble fins que se li facilités una alternativa o hi hagués una ordre judicial.
Una expropiació forçosa
L’edifici és propietat de l’Ajuntament des del 2008, quan el consistori el va adquirir mitjançant una expropiació forçosa formalitzada el 13 de febrer d’aquell any. La finca consta com a bé de domini públic i està qualificada urbanísticament com a espai lliure i zona verda. A l’immoble hi havia antigament uns tallers de retolació i també s’hi han guardat les urnes de les eleccions municipals. L’espai, però, té des de fa anys un altre futur previst. L’edifici ha d’anar a terra perquè la finca ha de servir d’accés a la futura passera sobre l’Onyar que ha de connectar el Carme-Vista Alegre amb Montilivi, a l’altura de la prolongació del carrer Emili Grahit.
L’edifici adjacent ja es va enderrocar l’any 2007 per deixar lliure part de l’espai necessari per a aquesta connexió. Els veïns fa anys que reclamen la passera i la infraestructura també figura entre els compromisos del govern municipal. La recuperació de l’edifici ocupat, però, no implica que l’enderroc ni les obres de la nova passera siguin imminents, ja que el projecte continua sense una data concreta d’execució.
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