Ensurt en una botiga del barri de Santa Eugènia de Girona per un incendi elèctric: dos afectats per fum
El foc ha afectat el cablejat del quadre de distribució d’un establiment del carrer Montseny i els dos propietaris han demanat l’alta voluntària
Ensurt aquest dilluns al matí en una botiga d’alimentació del carrer Montseny, al barri de Santa Eugènia de Girona, després que s’hi declarés un petit incendi que ha generat una gran quantitat de fum. Dues persones han estat ateses pel SEM per una intoxicació lleu de fum, segons els Bombers.
L’avís s’ha rebut quan faltaven set minuts per les deu del matí. Fins al local, situat als baixos d’un edifici de tres plantes, s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, efectius de la Policia Municipal de Girona i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Quan els Bombers han arribat a l’establiment han fet una recerca per localitzar l’origen del foc. Finalment, han comprovat que havia cremat cablejat elèctric del quadre de distribució. No hi ha hagut afectacions més enllà de l’interior de la botiga, que ha quedat plena de fum.
Els efectius han aïllat el cablejat afectat i han ventilat el local. Paral·lelament, el SEM ha atès els dos propietaris de l’establiment per una lleu intoxicació de fum. Segons els Bombers, tots dos han demanat l’alta voluntària. El servei s’ha donat per finalitzat cap a dos quarts d'onze del matí.
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