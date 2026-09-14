Girona avala per unanimitat una moció per donar més ombra als parcs infantils
La diagnosi municipal detecta que 28 de les 108 zones de joc no en tenen i 31 en disposen de poca
El ple de Girona ha aprovat per unanimitat una moció del PSC per avançar en la millora dels parcs infantils de la ciutat, especialment pel que fa a l’ombra, l’adaptació a la calor, l’accessibilitat i el manteniment. La proposta, presentada pel regidor socialista Ferran Rafa, planteja identificar les zones de joc més exposades al sol i prioritzar-hi actuacions per fer-les més adequades durant els mesos de temperatures elevades.
Durant el debat, la regidora Gemma Martínez ha explicat que l’Ajuntament ja disposa d’una diagnosi sobre la situació de les zones de joc. Girona compta actualment amb 108 parcs infantils, dels quals 28 no tenen ombra i 31 en tenen poca. «Tenim una diagnosi», ha assenyalat Martínez, que ha explicat que aquest treball permet determinar «quines actuacions i on les hem de fer». La regidora ha remarcat, però, que les solucions no poden ser les mateixes a tot arreu perquè «cada espai requereix una resposta específica».
La moció socialista posa el focus en els efectes que tenen els episodis de calor sobre l’ús dels parcs. El PSC defensa que l’ombra ha de deixar de considerar-se un element secundari i proposa avançar cap a una política específica que permeti detectar els espais amb més exposició solar i menys cobertura. Entre les possibilitats que recull el text hi ha incrementar l’arbrat al voltant de les zones de joc per generar progressivament més ombra natural. En els punts on aquesta solució no sigui suficient o no es pugui aplicar de manera immediata, la moció planteja estudiar altres sistemes que protegeixin els espais infantils del sol.
La proposta també obre la porta a estudiar sortidors, jocs d’aigua o altres sistemes de refrescament en determinats parcs, especialment als que tenen una elevada intensitat d’ús i sempre que siguin actuacions tècnicament i ambientalment viables.
Parcs més accessibles
L’adaptació a la calor és només una de les potes de la moció. El PSC també reclama continuar transformant la xarxa perquè sigui més accessible i inclusiva i perquè infants amb diferents capacitats puguin compartir els mateixos espais de joc. El pressupost municipal del 2026 ja incorpora 205.346,77 euros per al Pla de jocs infantils accessibles. La moció defensa aprofitar aquesta inversió per continuar incorporant criteris d’accessibilitat universal i elements de joc inclusiu.
Una altra de les propostes és crear un mapa interactiu municipal dels parcs i zones de joc infantil. L’eina permetria consultar-ne la ubicació i característiques com les edats recomanades, els tipus de jocs, l’accessibilitat, els elements inclusius, els punts d’aigua, l’arbrat o la disponibilitat d’ombra. El text també reclama mantenir una planificació continuada de les inversions als parcs existents. El pressupost del 2025 incloïa una partida de 100.000 euros per a parcs infantils que va quedar sense executar i va passar al 2026. Aquest any s’hi han afegit 50.000 euros més, fins a arribar als 150.000 euros.
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