Girona dona llum verda a 1,7 milions del superàvit per a noves inversions
Tots els grups avalen una modificació pressupostària que reforça habitatge, asfaltatge, enllumenat, videovigilància, transport públic i parcs infantils
L’Ajuntament de Girona destinarà 1,7 milions d’euros del superàvit del 2025 a diferents actuacions a la ciutat. El ple municipal ha aprovat la modificació pressupostària amb el suport de tots els grups, de manera que els recursos es podran repartir entre habitatge, asfaltatge, enllumenat, càmeres de videovigilància, autobusos elèctrics i renovació de parcs infantils.La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Recursos Humans, Sílvia Aliu, ha defensat que l’objectiu és incorporar «inversions directes que tenen un retorn a la ciutadania de Girona». «No estem parlant de generar nou endeutament, no estem demanant més recursos als bancs. Estem demanant fer servir recursos que l’Ajuntament ha generat», ha remarcat durant el ple.
Aliu ha recordat que fins ara la normativa pressupostària obligava a destinar aquests diners a l’amortització anticipada del deute. El consistori ja havia reclamat poder utilitzar els recursos generats per la mateixa administració per fer actuacions a la ciutat. «Vam defensar que, quan un ajuntament està en capacitat de fer-ho, pugui dedicar-los a inversions i no només a amortitzar deute», ha explicat. La possibilitat s’ha obert arran del Reial decret llei 13/2026, de 2 de juny, que permet excepcionalment als ajuntaments destinar el superàvit del 2025 a inversions financerament sostenibles. Segons Aliu, les actuacions escollides compleixen els requisits establerts, tenen una vida útil mínima de cinc anys i «no comprometen l’estabilitat futura de l’Ajuntament».
En total, la modificació incorpora 1.701.563,57 euros al pressupost municipal. La partida més elevada és la destinada a habitatge, amb 570.884,36 euros, que serviran per ampliar el parc públic municipal mitjançant la compra de diversos pisos i la seva posterior rehabilitació. El Pla d’asfaltatge rebrà 397.949,81 euros. Entre les actuacions previstes hi ha la rehabilitació integral del ferm del Camí Vell de Fornells. També es reservaran 229.457,21 euros per millorar l’enllumenat públic al parc del Migdia, els carrers Pau Vila i Dinarés i el barri de Montilivi, així com per instal·lar fanals solars.
Suport de tota l’oposició
La modificació ha rebut també el vot favorable de tots els grups de l’oposició. El regidor de Vox Francisco Javier Domínguez ha mantingut les crítiques al model pressupostari del govern, però ha defensat que en aquest cas calia prioritzar «el benefici de la gent». «Considerem que aquesta modificació té inversions útils i bones per a la ciutat», ha afirmat. El portaveu del PP, Jaume Veray, també ha anunciat el vot favorable. «Potser nosaltres hauríem fet altres propostes, segurament, però aquestes ens semblen bé», ha assenyalat. Veray ha defensat, però, que la normativa que fins ara obligava a destinar el superàvit a reduir deute havia ajudat a evitar l’endeutament de molts ajuntaments. El suport del PP, ha remarcat, «no significa que sigui un precedent».
Junts també hi ha votat a favor «per responsabilitat». La seva portaveu, Gemma Geis, ha advertit que la mesura arriba «una mica tard» i ha posat el focus en la necessitat que els diners s’executin. «Espero que puguem veure carrers asfaltats, les càmeres posades», ha assenyalat. Finalment, el PSC, a través de Maxi Fuentes, ha recordat que la mesura recull una reivindicació que el grup ja havia defensat anteriorment. «Aquests recursos poden tenir un impacte real per a les famílies, com en el cas de l’habitatge, i no veiem cap motiu per votar-hi en contra», ha afirmat.
Càmeres, busos i parcs infantils
Un altre dels projectes que es beneficiarà dels recursos és el desplegament de la xarxa de càmeres de videovigilància als perímetres de Girona, que comptarà amb 200.000 euros. Els diners permetran posar en marxa la primera fase d’un sistema pensat com a eina de suport per a la Policia Municipal i per a la gestió de la mobilitat. L’Ajuntament també destinarà 203.272,19 euros a renovar la flota de TMG. L’aportació permetrà completar el finançament d’un nou autobús 100% elèctric que substituirà un vehicle de gasoil. TMG ja té prevista la compra d’un altre autobús elèctric, de manera que en podrà incorporar dos. Els 100.000 euros restants es dedicaran a renovar parcs infantils, amb la substitució de jocs i paviments de seguretat que han arribat al final de la seva vida útil en algunes de les 108 zones de joc de la ciutat.
Totes les actuacions finançades amb aquest superàvit s’hauran d’executar com a màxim durant el 2027.
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