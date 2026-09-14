Girona planteja multar els pisos d'ús turístic del Barri Vell que no fan servir el sistema de recollida de residus
L'Ajuntament calcula que gairebé el 27% no els han utilitzat mai les àrees temporals ni els altres models
L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els habitatges d’ús turístic (HUT) del Barri Vell que no facin servir el sistema de recollida de residus de la zona, les anomenades àrees temporals. Dels 375 HUT registrats actualment al sector, un 26,7% (un centenar de pisos) no han utilitzat cap dels models de recollida de la ciutat (àrees temporals, contenidors intel·ligents i porta a porta) ni les àrees d’emergència ni un sol cop durant el 2026. Segons la informació recollida, d'aquest centenar d'habitatges, 54 ni tan sols han anat a recollir la targeta que dona accés al sistema, mentre que els altres 46 disposen de la targeta, però no l’han feta servir mai.
D'altra banda, hi ha 137 habitatges d'ús turístic més que han utilitzat molt poc el sistema, amb menys de 24 obertures en tot un semestre. Per contra, una part dels habitatges sí que utilitzen el servei amb normalitat: un 24% (91 HUT) hi accedeixen almenys dos cops per setmana, i una desena arriben a fer-ne entre 150 i 200 usos semestrals.
Arran d'aquestes dades, l'Ajuntament ha fet un requeriment i està estudiant incoar un expedient sancionador al centenar d’HUT que no han fet cap ús del sistema el 2026, per no haver gestionat els residus tal com estableix el consistori. Es tractaria d'una multa considerada lleu, amb un import que pot anar dels 125 als 600 euros.
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