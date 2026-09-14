El Grup de Lesbianes de Girona celebra 30 anys amb diferents actes
El programa commemoratiu combina la memòria històrica amb la reivindicació actual mitjançant una exposició i un seguit de trobades obertes a tota la ciutadania
El Grup de Lesbianes de Girona celebra aquest any el seu 30è aniversari amb un programa d’activitats gratuïtes i obertes a tothom que combinarà literatura, música, memòria i reivindicació. Els actes començaran el 17 de setembre amb una conversa amb l’escriptora Eva Baltasar sobre la seva última novel·la, Peixos, en el marc del club de lectura de l’Espai LGTBI.
Dos dies després, el 19 de setembre, l’Ateneu de Salt acollirà la festa central dels 30 anys, amb la inauguració de l’exposició “30 anys de reivindicació, visibilitat i lluita”, un sopar popular i les actuacions de Lydia Torrejón i Dj Lume. La mostra es podrà visitar del 14 al 30 de setembre. El programa es completarà el 17 d’octubre amb una tertúlia sobre les tres dècades de trajectòria de l’entitat, seguida del Bollomonòleg de La Mamu i d’una actuació musical de Xènia Torres i Lourdes Bartrolí.
Fundat el 1996 i legalitzat dos anys després, el GLG va ser la primera associació de lesbianes de la província de Girona. Des d’aleshores, ha treballat per la visibilitat del col·lectiu i l’alliberament sexual, participant en iniciatives com la comissió unitària del 28 de juny, les barraques de Fires, la revista Matisos o el programa El Guirigai de Ràdio Salt. Des del 2023, l’entitat té la seu a l’Espai LGTBI de Girona, al carrer Torín, des d’on continua impulsant activitats i oferint suport al col·lectiu.
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