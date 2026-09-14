Junts per Girona vol que l'Ajuntament exerceixi l'acusació contra els multireincidents que actuïn a la ciutat
Geis ho veu necessari amb furts que afectin la convivència, equipaments municipals o comerços que en pateixin sovint
Junts per Girona vol que l'Ajuntament exerceixi l'acusació contra els multireincidents que actuïn a la ciutat. El grup municipal porta al ple una moció perquè, en un termini de tres mesos, el consistori aprovi un protocol que especifiqui en quins casos cal personar-se als judicis. La portaveu de Junts, Gemma Geis, subratlla que la nova llei per combatre la multireincidència que s'ha aprovat al Congrés permet que els ajuntaments es personin a les causes quan hi hagi "un interès municipal clar". Per a Geis, és necessari exercir l'acusació contra aquells multireincidents que cometen furts de manera reiterada en determinats comerços, quan aquests delictes afecten la convivència als barris o quan els lladres entren en equipaments municipals.
La moció que Junts porta al ple d'aquest setembre recull que la nova llei de multireincidència que s'ha aprovat al Congrés inclou la possibilitat que les entitats locals exerceixin l'acció penal -és a dir, es personin com a acusació- en els delictes de furt. En concret, faculta els ajuntaments a personar-se als judicis quan existeixi un interès municipal clar.
Per a la portaveu de Junts, Gemma Geis, això permet que els consistoris tinguin "una eina legal per actuar" contra els multireincidents que no pot quedar-se "guardada en un calaix". Per això, la moció planteja que, en un termini màxim de tres mesos, l'Ajuntament de Girona aprovi un protocol que fixi aquells criteris i concreti en quins casos de furts reiterats i de multireincidència cal actuar.
Per a Junts, no es tracta de personar-se com a acusació per a cada furt que es cometi a la ciutat ni tampoc d'exercir l'acció penal "de manera indiscriminada", sinó d'intervenir "quan hi hagi un interès municipal clar i davant situacions reiterades que tinguin impacte damunt la ciutat". I dins els supòsits en què per a Junts és necessari fer-ho, el grup municipal hi situa aquells furts que afecten comerços de manera reiterada, que afecten la convivència als barris o que es cometen damunt equipaments i patrimoni municipal.
"Tenim una eina per actuar i cal donar resposta als comerciants i veïns afectats, que es pregunten quantes vegades ha de passar perquè l'administració actuï", sosté Gemma Geis, en referència a aquests delictes i als multireincidents. A més, la portaveu de Junts recorda que hi ha altres ajuntaments, com el de Barcelona, que ja han fet servir aquesta nova via que recull la llei, i per això defensa que Girona també s'hi sumi.
"No parlem d'una possibilitat teòrica, aquesta eina ja s'ha començat a utilitzar", afirma Geis, que també recorda que Junts no demana personar-se en cada cas de furt. "Demanem que, quan hi hagi un interès municipal clar, l'Ajuntament pugui actuar i ho faci; tenir una eina i no utilitzar-la també és una decisió política", afegeix Gemma Geis.
La moció de Junts també demana que, quan l'Ajuntament de Girona es personi als judicis contra els multireincidents, actuï de manera coordinada amb la Policia Municipal, els serveis jurídics i la resta de serveis municipals, i que faci seguiment dels diferents processos. "Els comercials i els veïns de Girona ens demanen protecció i respostes. No excuses. No anuncis buits de contingut. La llei ja hi és. Ara toca que Girona la faci servir", conclou la portaveu de Junts.
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