L'Ajuntament de Girona inicia aquesta setmana les obres per reparar l'esvoranc del canal de la Devesa
Els treballs de reparació al canal de reg de la Devesa, adjudicats a Transports Mateu, tindran una durada d’un mes i obligaran a tallar el subministrament d’aigua per consolidar el marge
L’Ajuntament de Girona començarà aquesta setmana les obres per reparar l’esvoranc del canal de reg del parc de la Devesa que es va formar arran de la caiguda de dos plàtans de grans dimensions a finals de l’any passat. Els treballs es faran al marge dret del canal, a tocar del costat sud-oest de l’espai cívic de la Rosaleda, i costaran 34.358,83 euros.
El primer arbre, un plàtan d’uns 30 metres d’alçada, va caure el 8 de novembre de 2025 i va provocar un esvoranc important per les dimensions de les seves arrels. El 23 de desembre, la caiguda d’un segon plàtan al mateix punt va agreujar els desperfectes. L’espai es va precintar i els jardins de la Rosaleda es van arribar a tancar temporalment fins que es van completar les tales i podes necessàries per garantir-hi la seguretat. Actualment, l’esvoranc ocupa uns 36 metres quadrats i genera dos problemes: el risc de caiguda en una zona de pas de vianants i la pèrdua d’aigua del canal, que serveix per regar els jardins de la Devesa.
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha assenyalat que amb els treballs “posem fi a una situació que preocupava tant pel risc que suposava per als vianants com per la pèrdua d’aigua”. Segons el regidor, la intervenció permetrà que el marge “recuperi tota la seva funcionalitat i el seu aspecte original”.
Un mes d’obres i el canal sense aigua
La reparació consistirà a sanejar l’esvoranc, consolidar el marge amb pedra calcària, graves i terres, instal·lar elements de reforç i reposar tant l’encintat de pedra com el paviment. Els treballs acabaran amb la col·locació de terra vegetal i la hidrosembra de la zona afectada. Les obres, adjudicades a Transports Mateu, tindran una durada màxima d’un mes. Durant aquest període es tallarà el pas d’aigua pel canal de reg.
L’actuació se suma a altres millores recents a la Devesa. A l’agost es va reparar una fuita del sistema de reg entre els jardins i la part posterior de l’Hotel Inform, fet que ha permès millorar el reg per inundació dels arbres. En els últims mesos també s’han instal·lat una vintena de bancs, s’han rebaixat passos de vianants per millorar l’accessibilitat i s’ha renovat la il·luminació amb lluminàries LED als passeigs, la zona esportiva i l’espai per a gossos.
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