La nova etapa universitària comença pels carrers de la ciutat de Girona
L’Ajuntament de Girona, la UdG i l’espai Jove veuen culminat el projecte de la jornada de presentació amb la inclusió de totes les facultats quatre anys després
Començar la universitat també vol dir començar una nova etapa. Per a molts estudiants, significa arribar a una ciutat nova, conèixer persones amb qui compartiran els pròxims anys i descobrir un entorn que acabarà marcant una de les etapes més importants de la seva vida. A Girona, considerada ciutat universitària des de 1991, aquest procés comença abans fins i tot d’entrar a classe el primer dia.
Per quart any consecutiu, la Universitat de Girona (UdG) i l’Ajuntament de Girona organitzen una activitat de benvinguda per als estudiants de primer que combina el conèixer la ciutat amb dinàmiques pensades per generar vincles entre companys. Aquest any hi han participat uns 2.300 alumnes, i es desenvolupa entre el 7 i el 18 de setembre, arribant per primera vegada a totes les facultats de la universitat. Tots els recorreguts han seguit el mateix camí i han fet parada als mateixos punts de la ciutat, començant al Rectorat, a la facultat de lletres, continuant per l’Ajuntament i acabant a l’Estació Jove. El trajecte no és simplement una manera d’anar d’un punt a l’altre: els estudiants es divideixen en grups més petits i participen en diferents dinàmiques per començar a conèixer-se i trencar les primeres barreres mentre descobreixen la ciutat que els acollirà.
Girona i el cinema
«Que trenquin les barreres que tarden setmanes a trencar-se, i el primer dia ja estiguin full equip amb tot el grup», resumeix Adrià Sasal, tècnic i dinamitzador de joventut de L’Estació Espai Jove, quan parla de l'objectiu del projecte. La idea és aprofitar precisament els primers moments de la vida universitària per facilitar que comencin a construir els seus nous cercles. A l’Ajuntament, els participants també tenen una primera aproximació als serveis i recursos que Girona posa a disposició dels joves, com el Centre Jove de Salut, el bus universitari, la Girocleta o les opcions culturals.
Amb el final de la ruta a l’Estació Jove arriba el gruix de l’activitat, basada en la gamificació i en metodologies creatives. La premissa és que Netflix busca una història sobre la vida universitària a Girona, i els diferents grups han de demostrar que tenen la millor proposta per a una pel·lícula o sèrie.
La ficció, però, té una finalitat molt real. Els estudiants han de parlar entre ells, prendre decisions, coordinar-se i treballar conjuntament amb persones que fa només unes hores que coneixen. Al final de l’activitat se’ls explica que la història de Netflix era inventada, però el que ha passat durant el joc és precisament el que es volia provocar. «El que sí que ha estat cert, ha estat que al final han col·laborat, han hagut de coordinar-se, han hagut de treballar en equip», explica Sasal. I ho resumeix amb una frase: «Això és el que serà la universitat».
Un projecte que creix
La proposta ha anat creixent des de la seva primera edició. El primer any es va fer amb estudiants de la Facultat d’Educació i Psicologia i d’Infermeria. El segon s’hi van incorporar ERAM, Ciències i Turisme; el tercer, Dret i Econòmiques, i aquest curs s’hi ha afegit Medicina. D’aquesta manera, per primera vegada, el projecte arriba a totes les facultats de la UdG.
En total, hi ha 43 titulacions implicades i 35 activitats programades. Les dues xifres no coincideixen perquè alguns graus amb menys estudiants es combinen en una mateixa jornada. El projecte neix de la col·laboració entre el vicerectorat d’Estudiants de la UdG i els equips de Joventut de l’Ajuntament, però la seva aplicació es concreta amb cada facultat i cada grau. La informació també arriba als estudiants a través dels seus centres, coordinadors i professors, que els avisen abans de començar el curs i els indiquen quan i on han de participar.
Per als mateixos estudiants, una de les utilitats més immediates és començar a posar cara als companys amb qui compartiran carrera. Dani, un dels participants, ja coneixia Girona abans de començar la universitat i ha triat la ciutat perquè és on s’imparteix el grau que vol estudiar. Sobre l’activitat, ho resumeix sense gaire volta: «Jo crec que va bé per conèixer el grup i fer una mica de cohesió».
Així, la benvinguda es converteix en alguna cosa més que una presentació de la universitat. És el primer contacte amb una ciutat que encara han de descobrir, però també amb un grup de persones que, en molts casos, acabaran formant part del seu dia a dia. Una nova etapa que, abans de començar a les aules, ja ha començat pels carrers de Girona.
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