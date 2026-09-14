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Roben 150 metres de cable de coure de l’enllumenat de la via verda del Carrilet a Quart

És el tercer robatori en els darrers mesos i l’Ajuntament denunciarà els fets demà als Mossos d’Esquadra

Les imatges del robatori de cable de coure a Quart

Les imatges del robatori de cable de coure a Quart

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Quart robatori, cable electricitat coure enllumenat públic carril bici / Marc Martí

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Eva Batlle

Eva Batlle

Quart

El Carrilet de Quart ha estat víctima d’un robatori de cable de coure. Aquest cap de setmana s’han sostret aproximadament 150 metres de cablejat de l’enllumenat de la via verda, en el tram comprès entre la cruïlla que porta a Palol d’Onyar i el nucli de la Creueta.

Encara aquest dilluns es poden veure els cables tallats i les caixes de registres dels fanals obertes al tram afectat de la via verda. La instal·lació presenta així els efectes visibles del robatori, mentre l’Ajuntament treballa per trobar una solució que permeti recuperar l’enllumenat i evitar nous episodis de sostracció.

Es tracta del tercer robatori de cable de coure que es produeix en aquest punt en els darrers mesos. Els Mossos confirmen el cas i resten a l'espera de la denúncia que el consistori presentarà dimarts.

20.000 euros de despeses

L’Ajuntament de Quart també ha denunciat públicament els fets a Instagram i ha explicat que la setmana passada s’havia acabat de reposar el cable que havia estat sostret en el robatori anterior.

Aquella actuació va suposar un cost de més de 6.000 euros per a les arques municipals. En total, els diferents episodis de robatori han generat una despesa acumulada d’uns 20.000 euros.

El tram quedarà sense il·luminació

Com a conseqüència del nou robatori, el tram afectat de la via verda del Carrilet està sense enllumenat. El consistori assegura que està treballant per trobar una alternativa que permeti recuperar la il·luminació i, alhora, evitar que es tornin a produir nous robatoris.

L’Ajuntament té previst presentar demà una denúncia als Mossos d’Esquadra pels fets.

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Els successius robatoris obliguen el municipi a assumir de nou el cost de reposar una instal·lació que havia estat reparada fa només una setmana, fet que incrementa l’impacte econòmic d’aquest tipus de delictes sobre les arques municipals.

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