La Universitat de Girona inicia el curs 2026-2027 amb més de 16.200 estudiants matriculats
La institució celebra aquest any el seu 35è aniversari amb una oferta acadèmica que inclou 54 graus i la substitució de la tradicional carpeta per una bossa de cotó reutilitzable
La Universitat de Girona ha començat aquest dilluns el curs 2026-2027 amb una previsió de més de 16.200 estudiants matriculats en estudis de grau, màster i doctorat. L’activitat acadèmica ha arrencat a les vuit facultats i a l’Escola Politècnica Superior, després de la setmana d’acollida adreçada als alumnes de nou accés. El curs estarà marcat també per la celebració, a finals d’any, del 35è aniversari de la institució.
L’oferta acadèmica de la UdG inclou aquest any 54 graus, 18 dobles graus, 50 màsters universitaris i interuniversitaris i 15 programes de doctorat. Entre les novetats destaca el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l’Administració, una combinació que, segons la universitat, és única dins del sistema públic universitari català. A aquesta oferta s’hi afegeixen els programes de formació continuada i requalificació professional de la Fundació UdG.
Una nova bossa substitueix la carpeta
L’inici de curs també porta un canvi en l’obsequi institucional que reben els estudiants. La tradicional carpeta ha estat substituïda per una bossa de cotó reutilitzable, de color blau i amb el logotip de la universitat, que la UdG presenta com una opció més funcional i sostenible.
La vicerectora de Comunicació, Sílvia Espinosa, ha defensat que “la bossa és un element més pràctic, versàtil i alineat a les necessitats actuals de la comunitat universitària”. També ha remarcat que es busca oferir “un objecte d’ús quotidià i sostenible” que ajudi a reforçar la identitat de la UdG i la seva visibilitat dins i fora dels campus.
El curs serà també el primer complet de Josep Calbó com a rector. La commemoració dels 35 anys de la Universitat concentrarà bona part de les activitats institucionals del darrer trimestre. El programa culminarà el 12 de desembre, coincidint amb la data de creació de la UdG l’any 1991.
Calbó considera que l’aniversari és “una oportunitat per reconèixer el camí recorregut des de la creació de la Universitat de Girona”, agrair la tasca de les persones que hi han estat vinculades i projectar la institució cap als reptes de futur.
Més de 18.500 persones formen la comunitat de la UdG
Més enllà de la docència, la universitat vol continuar potenciant la vida als campus i la participació dels estudiants en activitats culturals, esportives i associatives. Entre les iniciatives consolidades hi ha el Cor i l’Orquestra de la UdG, l’Aula de Teatre o la colla castellera Xoriguers, a més d’altres entitats impulsades per l’estudiantat.
La UdG defensa un model d’universitat de proximitat, amb una experiència que vagi més enllà de les aules i permeti combinar la formació acadèmica amb el desenvolupament personal i la participació en la comunitat universitària.
Actualment, la Universitat de Girona compta amb més de 16.200 estudiants, 1.674 membres del personal docent i investigador i 632 professionals del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis. En conjunt, més de 18.500 persones formen part directament de la institució en un curs que estarà marcat per la celebració dels seus 35 anys.
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Garrotxa demana 'frenar' el creixement de població perquè està 'al límit' i avisa de problemes d'infrahabitatge
- Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
- Ángel Ortiz, el blanenc que vol ser alcalde de Còrdova
- Alumnes es queden sense transport escolar per 'haver triat la concertada
- Toni Pons estrena botiga al centre de Girona amb el doble de superfície
- Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca
- La Sea Otter calcula a Girona un impacte de 40 milions