Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cal GrasStefi BatlleMüsLa VoltaOcupa carrer CarmeCalvície
instagramlinkedin

Adif acaba les obres per millorar l'accessibilitat i eliminar l'encreuament de vies a l'estació de Bordils-Juià

S'ha habilitat un pas inferior amb ascensors i escales i s'han perllongat les andanes

L'estació de Bordils-Juià

L'estació de Bordils-Juià / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Bordils

Adif ha acabat les obres per millorar l'accessibilitat i eliminar l'encreuament de vies entre andanes a l'estació de Bordils-Juià. L'actuació ha suposat una inversió de gairebé 4,6 milions i ha inclòs un pas inferior amb ascensors i escales, la perllongació de les andanes fins als 210 metres i noves instal·lacions de llum, electricitat, seguretat i sanejament. La intervenció s'emmarca en el Pla de Rodalies i s'afegeix a les que ja s'han fet a les estacions de la línia Barcelona-Girona-Portbou per on circulen els trens de les línies R11 i RG1. En concret, s'ha actuat a les de Celrà, Sant Jordi Desvalls, Vilajuïga i Colera. En total, s'hi han destinat 15,3 milions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents