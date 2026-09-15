Adif acaba les obres per millorar l'accessibilitat i eliminar l'encreuament de vies a l'estació de Bordils-Juià
S'ha habilitat un pas inferior amb ascensors i escales i s'han perllongat les andanes
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Adif ha acabat les obres per millorar l'accessibilitat i eliminar l'encreuament de vies entre andanes a l'estació de Bordils-Juià. L'actuació ha suposat una inversió de gairebé 4,6 milions i ha inclòs un pas inferior amb ascensors i escales, la perllongació de les andanes fins als 210 metres i noves instal·lacions de llum, electricitat, seguretat i sanejament. La intervenció s'emmarca en el Pla de Rodalies i s'afegeix a les que ja s'han fet a les estacions de la línia Barcelona-Girona-Portbou per on circulen els trens de les línies R11 i RG1. En concret, s'ha actuat a les de Celrà, Sant Jordi Desvalls, Vilajuïga i Colera. En total, s'hi han destinat 15,3 milions.
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