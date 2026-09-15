Cremen dos contenidors al centre de Girona en menys de mitja hora
Els incendis es van declarar al carrer Barcelona i al carrer de la Creu i no van provocar més danys
Dos contenidors van cremar aquest dilluns a la nit a Girona amb menys de mitja hora de diferència i en dos punts no gaire allunyats entre si. Els incendis es van produir al carrer Barcelona i al carrer de la Creu i, segons els Bombers, les flames no van causar afectacions més enllà dels mateixos contenidors.
El primer avís es va rebre dos minuts després de dos quarts d’onze de la nit per un contenidor que cremava al carrer Barcelona, a l'altura del número 58 i a tocar d'un supermercat.
Poc després es va declarar un segon incendi. En aquest cas, l'avís va arribar quan faltaven dos minuts per a les onze de la nit. per un altre contenidor en flames al carrer de la Creu, una zona situada a poca distància del primer foc.
Els Bombers de la Generalitat es van mobilitzar amb una dotació i van sufocar els dos incendis. En cap dels dos casos les flames es van propagar ni van provocar altres danys, indiquen des del cos d'emergències.
La Policia Municipal de Girona també es va desplaçar fins als llocs dels incendis.
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