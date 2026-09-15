Girona crea cinc basses més a les hortes de Santa Eugènia per reforçar la biodiversitat i adaptar-les al canvi climàtic
L’actuació inclou tres basses temporals i dues de permanents
L’Ajuntament de Girona està adequant i ampliant el sistema de basses de les hortes de Santa Eugènia amb la creació de cinc noves basses, tres de temporals i dues de permanents, que permetran reforçar el sistema hídric de l’espai, afavorir la biodiversitat i millorar la capacitat d’adaptació de les hortes als efectes del canvi climàtic. La intervenció es concentra en dos sectors. En el primer, situat al nord del carrer del Poble Sahrauí, ja s’han executat tres noves basses temporals, mentre que al segon sector, en l’àmbit central i sud del mateix carrer, ja s’han format dues basses permanents vinculades al canal de reg preexistent.
La intervenció busca restaurar i donar continuïtat al sistema d’aiguamolls de les hortes de Santa Eugènia, un espai que combina una important funció ambiental gràcies al tractament terciari de l’aigua, amb el seu valor com a hàbitat i espai d’observació de la biodiversitat.
"Les hortes de Santa Eugènia són un espai singular de Girona que volem continuar dignificant i millorant perquè la ciutadania el pugui gaudir i descobrir", afirma l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. "La creació d’aquestes cinc basses ens permet reforçar els ambients aquàtics de les hortes i generar nous espais que afavoreixin la biodiversitat", afegeix el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot.
Millora de la xarxa de recs i canals
D’altra banda, aquest estiu han finalitzat les obres de millora de la xarxa de recs i canals primaris de les hortes (dos trams en concret), així com de les captacions d’aigua de la séquia Monar cap a la xarxa de recs i canals. Aquestes actuacions han permès millorar el cabal d’entrada d’aigua i solucionar algunes pèrdues identificades, a fi d’avançar cap a un ús eficient de l’aigua.
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