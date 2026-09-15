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Un grup de persones acampa a l'exterior de l'antiga masia de Cal Gras després del desnonament

Patrulles dels Mossos d'Esquadra han supervisat la zona després que els antics ocupants s'instal·lessin amb matalassos als voltants de la finca

Dues persones a l'exterior de la masia, aquest dilluns.

Dues persones a l'exterior de la masia, aquest dilluns. / Aniol Resclosa

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

Un grup de persones acampa des del passat cap de setmana al voltant de l'antiga masia de Cal Gras, ubicada a les Hortes de Santa Eugènia de Girona. Tot això, després que dimecres passat es produís el desnonament de l'immoble que estava ocupat des de feia més d'un any. Durant el procés, que es va allargar durant gairebé tres hores, es van desnonar dinou persones sense cap incident.

Ara, però, tot apunta que un grup més reduït d'aquestes persones ha ocupat els exteriors de l'edifici i hi dormen amb matalassos i hi tenen altres elements com bosses o cadires. Aquestes persones ja no poden accedir a l'interior de l'antiga masia, ja que la propietat ha instal·lat una alarma que, segons apunten els veïns, va saltar dissabte matí. Els residents més propers a la finca també asseguren que diferents patrulles dels Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat durant els últims dies. Fonts policials afirmen que es les patrulles hi van per evitar que tornin a ocupar i per identificar si hi ha alguna persona nova, tot i que asseguren que no hi ha hagut incidents.

Una de les càmeres de videovigilància que hi ha a l'exterior de la masia.

Una de les càmeres de videovigilància que hi ha a l'exterior de la masia. / Aniol Resclosa

Mentrestant, hi ha una excavadora que treballa per treure totes les deixalles i la runa apilonada. Per altra banda, una empresa especialitzada es va encarregar de transportar tots els béns de l'interior a estrangeria. De fet, des de l'exterior es pot veure un cartell que indica que és una zona protegida i una mena de caixes que serveixen com a càmeres de videovigilància que incorporen detecció de moviment. Fa uns anys els propietaris van tancar l'espai exterior de tota la finca amb tanques altes, tot i que es poden acabar superant.

Ocupat el juny de 2025

El grup de persones que va ser desallotjat la setmana passada va ocupar l'edifici el juny de 2025. Tot i que la propietat ja tenia tapiats alguns accessos, van trobar la manera d'entrar-hi. Tanmateix, no era el primer cop que entraven persones a viure en aquesta finca i, fins i tot, un cop es va produir un incendi. L'ocupació de l'antiga masia va provocar força neguit als veïns de la zona per les baralles i discussions nocturnes que s'hi produïen, però també per la seva proximitat amb l'escola Maristes.

L'antiga masia de Cal Gras.

L'antiga masia de Cal Gras. / Aniol Resclosa

Cal Gras és el mas més antic de les Hortes de Santa Eugènia, i fa anys va ser proposat com a centre dinamitzador de les hortes. També es va posar sobre la taula catalogar-lo al patrimoni arquitectònic de Girona com a mesura per preservar-lo, però tot va acabar en paper mullat tot i està declarat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) en l'Inventari del Patrimoni Cultural de Catalunya.

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Per altra banda, el Sindicat d'Habitatge de Girona va criticar que es volgués desallotjar Cal Gras. En una concentració que es va dur a terme a l'abril a la plaça del Vi, on també van reclamar que no es desallotgés l'antiga fàbrica Simon, van demanar un "habitatge digne" per a les persones que ocupaven els dos espais.

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