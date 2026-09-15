El PSC denuncia que Girona va deixar 63,6 milions del pressupost sense executar el 2025
Els socialistes situen l’execució de les inversions en el 35,26% i reclamen al govern municipal uns comptes «més realistes» per al 2027
El PSC de Girona denuncia que la baixa execució del pressupost municipal de Girona s’ha convertit en un problema «estructural». El grup socialista posa el focus en els 63,6 milions d’euros de romanents de crèdit corresponents al 2025 i reclama que els comptes del 2027 s’ajustin més a la capacitat real de gestió de l’Ajuntament. La portaveu socialista, Bea Esporrín, assenyala que la xifra de recursos sense executar és pràcticament idèntica a la de l’exercici anterior. «Per segon any consecutiu, més de 60 milions d’euros pressupostats no arriben a executar-se. Això ja no es pot explicar com un mal any puntual», afirma.
Segons les dades exposades pel PSC a partir del Compte General, l’execució global de la despesa va ser del 73% el 2025, lleugerament per sobre del 72,4% del 2024, però encara per sota del 76,6% registrat el 2023. Els socialistes calculen que els recursos no executats equivalen a 585,60 euros per habitant. El grup municipal posa especialment l’accent en les inversions. L’execució de les inversions reals es va situar en el 35,26% l’any passat, davant del 47,14% del 2024 i el 39,13% del 2023. Segons el PSC, això implica que es va executar aproximadament un de cada tres euros previstos per a inversions. En termes per habitant, la inversió executada hauria passat dels 220,78 euros del 2024 als 142,51 euros del 2025.
Entre els àmbits que els socialistes assenyalen hi ha la mobilitat urbana, on situen l’execució en el 24,66%, davant del 66,79% del 2023. En vies públiques, asseguren que el percentatge ha passat del 63,49% al 39,86% en aquest mateix període. «Són àmbits que tenen una relació directa amb la ciutat que veu la ciutadania cada dia», sosté Esporrín, que considera que les dades evidencien mancances en la gestió pressupostària.
Protecció i promoció social
El PSC també alerta de l’evolució de les partides de protecció i promoció social, que, segons les seves dades, han reduït progressivament el grau d’execució: del 76,25% el 2023 al 70,66% el 2024 i al 69,72% el 2025. Davant d’aquest escenari, el grup reclama que el pressupost del 2027 sigui «més realista», que es reforci el seguiment dels projectes i que augmenti la capacitat per materialitzar les actuacions previstes. «A la ciutadania no li interessen els pressupostos aprovats, sinó què es fa amb els seus diners», afirma Esporrín.
Els socialistes també utilitzen aquestes dades per justificar el seu vot contrari al Compte General, en considerar que els resultats van més enllà d’una qüestió estrictament comptable. «No es tracta només de quadrar els comptes, sinó de complir els compromisos adquirits amb Girona», conclou la portaveu.
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