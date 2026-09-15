El PSC de Salt proposa aplicar el recàrrec turístic i sancionar el dipòsit il·legal de residus
La formació socialista de Salt planteja al govern local mesures fiscals per a turistes i un control rigorós dels residus per alleujar la càrrega econòmica dels veïns del municipi
El PSC de Salt portarà al ple municipal de dilluns una moció amb dues propostes fiscals i de residus: aplicar el recàrrec municipal sobre l’impost d’estades en establiments turístics i reforçar la normativa per sancionar el dipòsit a Salt de deixalles generades en altres municipis. Els socialistes defensen que les dues mesures busquen evitar que l’augment dels costos municipals recaigui sempre sobre els mateixos contribuents. “Abans de tornar-los a demanar més esforç, l’Ajuntament ha d’utilitzar totes les eines disponibles per generar nous ingressos i evitar que paguem serveis que corresponen a altres municipis”, afirma el portaveu del grup, Joan Martín.
Pel que fa a la taxa turística, el PSC proposa aprovar una ordenança fiscal que permeti aplicar el nou recàrrec municipal previst per la legislació. Martín considera que “si la legislació ens dona una nova eina per obtenir recursos, no entendríem que Salt no l’aprofités”.
Turisme d'escombraries
La segona part de la moció posa el focus en el que el PSC anomena “turisme d’escombraries”: vehicles que, segons denuncia el grup, arriben d’altres poblacions per llençar residus als contenidors de Salt, especialment des de municipis amb sistemes de porta a porta o contenidors tancats. Els socialistes sostenen que aquesta pràctica incrementa el volum de deixalles que ha d’assumir el servei municipal, afavoreix els desbordaments i acaba generant un cost per als veïns. “Els saltencs paguen per recollir i tractar els residus generats a Salt, no perquè el municipi es converteixi en el contenidor dels pobles del voltant”, remarca Martín.
La moció planteja modificar l’ordenança corresponent i establir mecanismes d’inspecció i identificació que permetin detectar i sancionar aquestes conductes. El PSC defensa que cal buscar noves fonts d’ingressos i controlar millor els serveis abans d’optar per noves pujades d’impostos i taxes.
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