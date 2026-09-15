Una seixantena d’artesans d’arreu del món ompliran Salt per la Fira del Cistell
Veneçuela és el país convidat d’una 28a edició que inclou una «bossa niu» gegant, tallers, dansa i el Certamen Roser Albó
Les fibres vegetals tornaran a prendre la plaça de la Vila de Salt el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre amb la 28a edició de la Fira Internacional del Cistell. Una seixantena de parades procedents de Catalunya, de diferents punts de l’Estat i d’Europa formaran part d’un programa que enguany amplia la mirada cap a Veneçuela, escollida com a país convidat.
La presència veneçolana començarà abans del cap de setmana. El divendres 2 d’octubre, l’església de Sant Cugat acollirà una jornada tècnica amb conferències i mostres que posaran el focus en la preservació dels oficis tradicionals i en l’univers artesanal del poble warao del delta de l’Orinoco. Les exposicions també es podran visitar al Centre de Recursos de la Gent Gran i al Mas Llorens, seu de l’Escola Municipal de Belles Arts. Un dels participants serà l’artista veneçolà Julio Loaiza, que dirigirà un taller de màscares teixides. La proposta és que les peces elaborades durant l’activitat acabin formant part d’una rua al final de la trobada. «Per nosaltres és una oportunitat ser presents per mostrar com treballem», ha explicat Loaiza durant la presentació.
La projecció internacional també es notarà en una de les imatges més característiques de cada edició: la confecció d’una peça de grans dimensions durant tot el cap de setmana. Aquest any seran els danesos Jette Mellgren i Jan Johansen els encarregats de crear una «bossa niu» gegant davant dels visitants. L’alcaldessa, Cristina Alarcón, ha destacat que l’esdeveniment manté les «xifres de rècord» de les darreres edicions i ha posat en valor la presència de participants estrangers. «Un any més reforcem la presència internacional», ha remarcat.
La transhumància, protagonista del CICRA
La programació inclourà també la 16a edició del Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA), que tornarà a distingir una peça de cistelleria tradicional i una altra dins la categoria artística i creativa. Aquesta última tindrà enguany la transhumància com a fil conductor. Els tallers permetran apropar les diferents tècniques al públic. Se n’han programat de palma i garballó, per elaborar un penjoll amb espiral cosida, fabricar una fona de pastor amb espart o fer una petita cistella de jonc. L’Escola Municipal de Belles Arts també oferirà dissabte un taller monogràfic dedicat a les fibres vegetals.
Més enllà de les parades, diferents entitats locals tornaran a donar forma a la programació paral·lela. Hi haurà l’espectacle «Salt en Dansa», una trobada de gegants i cavallets, el Ball de la Mifegínia, el Gegant del Rec i el Ball del Cistell amb Àngel Daban. També se celebrarà la 23a Trobada de Corals, amb la Coral Tribana, el Cor de Cambra de Sota Palau de Blanes i la Coral Cantaires de Caldes de Malavella. Durant la presentació s’ha descobert també el cartell d’aquesta edició, obra d’Eulàlia Coma, amb una composició en groc i vermell que reprodueix visualment l’entramat de les fibres vegetals. L’Associació de Veïns del Barri Vell ha animat els residents a decorar façanes i balcons durant aquell cap de setmana.
La programació inclourà igualment la renovació dels vots de l’apadrinament de l’escultura «L’hortalà», de Xavier Medina-Campeny. L’acte, impulsat pels Amics de la UNESCO i la Comunitat de Regants de la Séquia Monar, tindrà lloc dissabte 3 d’octubre a les dotze del migdia i servirà per reivindicar la tradició hortolana del municipi.
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