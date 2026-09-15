El Servei Municipal d’Ocupació de Girona estrena un nou taller sociosanitari homologat pel SOC
El Servei Municipal d’Ocupació de Girona amplia la seva oferta formativa en logística i idiomes per adaptar-se a l'evolució del mercat laboral i a les necessitats de les empreses locals
El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de Girona estrena un nou taller sociosanitari homologat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que permetrà ampliar la formació en un sector amb una demanda creixent de professionals. L’espai, presentat aquest dilluns, permet impartir el certificat professional d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i acull també el Programa de Formació i Inserció (PFI-PTT) d’Auxiliar Sanitari, desenvolupat amb el Departament d’Educació.
La regidora de Treball, Raquel Robert, ha destacat que l’objectiu és que l’SMO doni “resposta a les necessitats reals de la ciutadania i del mercat laboral” i ha remarcat que les millores permeten reforçar especialitats amb demanda de treballadors, com el sector sociosanitari, la logística, les competències digitals o les llengües estrangeres.
El nou equipament s’adreça tant a persones en situació d’atur com a joves que volen començar un itinerari professional en l’àmbit sanitari. La formació professional per a l’ocupació està oberta a majors de 16 anys en situació d’atur, mentre que els PFI s’adrecen a joves de 16 a 24 anys que no han obtingut el graduat d’ESO, amb l’objectiu de facilitar-los l’accés al mercat laboral o la continuïtat dels estudis.
Més d’un 80% d’inserció laboral
L’SMO fa una dècada que ofereix el certificat d’atenció sociosanitària i, durant aquest període, centenars de persones han passat per les diferents edicions i han fet pràctiques en centres del territori. En acabar, els alumnes obtenen una acreditació oficial de les competències adquirides.
Segons l’Ajuntament, aquesta formació registra un índex d’inserció laboral superior al 80%, fet que l’ha convertit en una de les especialitats amb més continuïtat del servei. En paral·lel, el PFI d’Auxiliar Sanitari, en funcionament des del curs 2023-2024, ha format desenes de joves i una part significativa ha continuat posteriorment els estudis en cicles formatius de grau mitjà de la família sanitària.
La vessant pràctica té un pes important en aquests programes. L’SMO manté una xarxa de col·laboració amb centres com l’Hospital Trueta, l’Hospital Santa Caterina, l’Hospital d’Olot i la Clínica Girona, a més de residències de gent gran, centres especialitzats i entitats socials que acullen l’alumnat en pràctiques.
Les ofertes de feina del sector es dupliquen en deu anys
L’Ajuntament vincula l’aposta per aquesta formació a l’evolució del mercat laboral. Entre 2016 i 2025, les ofertes de feina relacionades amb activitats sanitàries i serveis socials gestionades per l’SMO s’han duplicat. El seu pes sobre el total d’ofertes ha passat del 8,2% al 14,8%.
El consistori atribueix aquest creixement a l’envelliment de la població, a l’augment de la demanda assistencial i a l’expansió dels serveis d’atenció a les persones. A aquest escenari s’hi afegeix el futur Campus de Salut Trueta, que l’Ajuntament considera una oportunitat estratègica que incrementarà la necessitat de disposar de professionals qualificats en els pròxims anys.
Formació en logística, informàtica i francès
Paral·lelament, l’SMO ha renovat l’aula 4, un espai informàtic amb capacitat per a 18 alumnes. Els treballs han inclòs millores de la xarxa informàtica, climatització, il·luminació i instal·lació elèctrica, així com nous panells acústics i pintura.
L’aula està homologada per impartir els certificats d’Activitats auxiliars de magatzem i d’Organització del transport i la distribució, en un moment en què la logística ha guanyat pes arran del comerç electrònic i de l’increment de les necessitats de distribució. La formació inclou també l’ús de carretons elevadors i permet obtenir el carnet d’operador.
L’espai servirà igualment per a cursos d’Informàtica i Comunicacions i incorpora una nova especialitat de francès N2, pensada per respondre a la demanda de professionals amb coneixements d’aquesta llengua en sectors com l’administració, el comerç i la logística. Amb les dues actuacions, l’SMO busca ampliar una oferta formativa vinculada directament a les necessitats actuals i futures del mercat laboral gironí.
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