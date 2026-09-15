Veïns del barri de Santa Eugènia de Girona denuncien robatoris freqüents en un aparcament comunitari
Els afectats asseguren que no hi ha portes forçades i sospiten que els lladres podrien utilitzar algun sistema per desbloquejar els accessos
Veïns de Santa Eugènia de Girona denuncien una successió de robatoris en un aparcament comunitari situat als baixos d’un edifici de la carrer Santa Eugènia, a la zona on també hi ha un supermercat. Diari de Girona ha parlat amb dos dels afectats, que relaten episodis similars i asseguren que els robatoris es repeteixen des de fa temps.
L’accés als aparcaments es fa a través de la mateixa entrada que dona pas a la zona d’estacionament del supermercat. Un cop a l’interior, els usuaris dels garatges comunitaris es desvien cap a la seva zona. En total, segons expliquen els afectats, hi ha una quarantena de garatges tancats i una trentena de places delimitades amb ratlles.
Alguns dels espais tancats s’utilitzen per deixar-hi el vehicle i, alhora, guardar-hi objectes, mentre que d’altres funcionen pràcticament com un traster. Eines, bicicletes i altres objectes són alguns dels béns que els veïns hi acostumen a guardar.
Un dels darrers robatoris es va produir, segons un dels afectats, la nit de dijous 10 a divendres 11 de setembre. Al garatge els lladres s’hi van endur diverses eines. No van detectar el robatori fins que van anar a buscar-ne una i van veure que ja no hi era. Com que el dia anterior havien estat al garatge, situen els fets durant aquella nit. Aquesta setmana presentaran denúncia als Mossos d’Esquadra, que asseguren que de moment no tenen casos recents.
Sense forçar res
El que més sorprèn els afectats és que no hi havia cap porta forçada. Davant l’absència de signes de violència als accessos, sospiten que els autors podrien haver utilitzat algun inhibidor de freqüència o dispositiu similar per desbloquejar les portes, tot i que aquest extrem haurà de ser investigat.
El mateix dia, segons expliquen els veïns, un altre usuari va patir una entrada similar en un dels garatges i li van sostreure una bicicleta. Tampoc en aquest cas hi hauria hagut desperfectes visibles a la porta.
Una altra de les afectades amb qui ha parlat aquest diari, propietària d’un dels garatges, també havia presentat anteriorment una denúncia als Mossos d’Esquadra després de trobar que algú havia accedit al seu espai. En el seu cas els fets es remunten a mitjans d'agost i va localitzar un armari obert, objectes escampats per terra i un extintor de l’aparcament a l’interior, tot i que no li van sostreure res de valor.
L’aparcament disposa de càmeres de videovigilància i els afectats confien que les imatges puguin ajudar a aclarir els fets. Els Mossos hauran de consultar les gravacions per intentar determinar qui entra als garatges i com aconsegueix accedir-hi sense deixar rastre aparent.
Els afectats asseguren que els robatoris en aquests garatges no són un fet aïllat i que episodis similars ja s’hi han produït anteriorment.
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