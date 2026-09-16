El bar del parc del Migdia de Girona continua obert tot i tenir la concessió extingida
El termini d’explotació d’Ecobar Girona SL va finalitzar el 12 de setembre i l’Ajuntament preveu adjudicar a principis d’octubre la llicència temporal per mantenir el servei
El bar-terrassa del parc del Migdia de Girona continua funcionant després que dissabte passat, 12 de setembre, s’extingís la concessió administrativa que permetia a Ecobar Girona SL explotar l’equipament. El contracte, adjudicat l’any 2001 per un període de 25 anys, no preveia cap continuïtat automàtica més enllà d’aquesta data i obligava la concessionària a deixar els béns afectats lliures i a disposició de l’Ajuntament un cop exhaurit el termini. L’activitat, però, s’ha mantingut durant els dies posteriors al venciment, tot i que la nova autorització que ha de permetre explotar provisionalment l’espai encara no s’ha adjudicat. L’Ajuntament ha optat per convocar una llicència temporal d’ocupació mentre prepara la futura concessió ordinària, però el procediment tot just ha començat.
L’anunci de licitació es va publicar aquest 14 de setembre, dos dies després que acabés l’anterior concessió. Les empreses interessades tenen fins al 29 de setembre per presentar les seves ofertes. La previsió del consistori és poder adjudicar aquesta autorització provisional a principis d’octubre i la documentació fixa com a termini d’execució el període comprès entre el 15 d’octubre de 2026 i el 15 d’octubre de 2027. La llicència s’atorgarà a precari i tindrà vigència fins que s’adjudiqui la corresponent concessió demanial. En qualsevol cas, no podrà superar el termini d’un any a comptar des de la notificació de l’adjudicació. El cànon mínim s’ha fixat en 14.881,51 euros anuals. Així, entre l’extinció de l’anterior concessió i l’atorgament de la nova llicència temporal queda un període en què el bar manté l’activitat sense que s’hagi adjudicat encara l’autorització prevista per explotar l’espai.
Dies abans que vencés la concessió, l’Ajuntament va explicar a Diari de Girona que aquesta fórmula transitòria havia de servir per evitar que l’equipament quedés sense ús durant un període prolongat mentre es tramitava el nou concurs. El consistori destacava l’ús intensiu del parc del Migdia per part de famílies, gent gran i persones que hi practiquen activitats esportives i de lleure.
Una concessió de 25 anys
L’Ajuntament sabia des de feia mesos que l’adjudicació arribava al final. El ple municipal va aprovar el passat mes de maig iniciar formalment el procediment per extingir-la. La proposta va comptar amb els vots favorables de Guanyem, Junts, ERC, PP i Vox, mentre que el PSC es va abstenir. Durant aquell debat, la portaveu socialista, Bea Esporrín, va alertar que el calendari per preparar la nova gestió era ajustat i va preguntar què passaria si el procediment no estava enllestit abans del venciment. Esporrín va advertir que «porta temps fer tot el procés» i va mostrar la seva preocupació per la possibilitat que s’acabés produint una «pròrroga forçosa».
La llavors regidora de Contractació i Patrimoni, M. Àngels Planas, va respondre que el consistori treballava des de feia dies en la futura concessió i va assegurar que s’anava «amb temps». També va avançar que la voluntat municipal era mantenir un model en la «mateixa línia» que l’existent perquè, segons va defensar, el servei «agrada i funciona». Finalment, el concurs ordinari no ha arribat abans de l’extinció de la concessió. Tampoc la solució provisional ha entrat en vigor immediatament: el termini per presentar-se a la llicència temporal encara estarà obert durant dues setmanes, fins al 29 de setembre.
Un litigi per allargar el termini
El final de la concessió ha estat condicionat també pel conflicte judicial entre l’Ajuntament i Ecobar Girona SL. L’empresa havia reclamat una pròrroga de tres anys i nou mesos per compensar les pèrdues que atribuïa a les restriccions durant la pandèmia. El ple va rebutjar aquesta ampliació el maig de 2022 i Ecobar va recórrer la decisió. El litigi es va mantenir obert des del 2023 fins que el recurs d’apel·lació es va resoldre el passat mes de maig. Aquell mateix mes, el consistori va aprovar l’acord d’extinció de la concessió i l’empresa hi va presentar al·legacions, que es van resoldre a finals de juliol. Ecobar Girona SL va declinar fer declaracions a aquest diari quan va ser contactada abans que expirés la concessió.
La situació del parc del Migdia se suma a altres problemes recents de l’Ajuntament amb la gestió d’equipaments concessionats. El més immediat és el del cinema Truffaut, tancat des del 14 de juliol després que un recurs contra l’adjudicació suspengués el procediment. L’alcalde, Lluc Salellas, va arribar a advertir que l’equipament podria estar sense activitat durant «dos o tres mesos».
Més antic és el cas del bar Núria, a la plaça Poeta Marquina, que funciona amb una concessió caducada des de l’any 2003. En aquest cas, l’Ajuntament ha defensat durant anys que no podia convocar un nou concurs perquè els terrenys pertanyien a Adif. El consistori preveu estudiar jurídicament com resoldre la situació quan la plaça passi definitivament a titularitat municipal.
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