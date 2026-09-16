Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum dels MunicipisFires de GironaJorge ColomarColor cases OnyarPyschurPremis BertranaLíders femenines esport
instagramlinkedin

Cassà de la Selva inaugura aquest dissabte un mural oficial de gran format dedicat a Mortadel·lo i Filemó

Cassà de la Selva inaugura aquest dissabte un mural oficial de Mortadel·lo i Filemó, una obra única a l'Estat pintada per l'artista Werens que s'integra en la ruta urbana del municipi

El mural.

El mural. / Ajuntament de Cassà de la Selva.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Cassà de la Selva

Cassà de la Selva inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre, a les 12 del migdia, un mural de gran format inspirat en Mortadel·lo i Filemó, coincidint amb els actes de Santa Tecla. L’acte comptarà amb la presència de Núria Ibáñez, filla de Francisco Ibáñez, creador dels populars personatges.

L’obra està situada a la cantonada del carrer de l’Ardenya amb Xavier Carbó i, un cop acabada, s’incorporarà a la ruta artística del municipi, que ja inclou una desena de mostres d’art urbà. La inauguració tindrà també una vessant familiar, amb la possibilitat que els assistents pintin el seu propi petit mural sobre paper.

Es tracta del primer mural de Mortadel·lo i Filemó en gran format amb llicència oficial de l’editorial i, segons l’Ajuntament, és una obra única a l’Estat. L’edifici que l’acull conserva, a més, una col·lecció privada dedicada a aquest univers, formada per uns 3.400 volums i 966 peces de col·leccionisme.

Una obra de Werens

El mural l’ha pintat Werens, nom artístic de Ramon Puig, un dels pioners del grafiti a Catalunya, amb més de quatre dècades de trajectòria i obres en ciutats d’arreu del món.

Notícies relacionades

El regidor de Promoció Econòmica, Àlex Font, ha destacat que “aquest mural ens fa especial il·lusió pels personatges que l’inspiren i el que representa en la cultura popular recent del nostre país”. També ha avançat que és “un primer avenç de la transformació” que viuran els carrers de Cassà a l’octubre amb el festival d’art urbà Zim Zam Cassà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents