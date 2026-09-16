Cassà de la Selva inaugura aquest dissabte un mural oficial de gran format dedicat a Mortadel·lo i Filemó
Cassà de la Selva inaugura aquest dissabte un mural oficial de Mortadel·lo i Filemó, una obra única a l'Estat pintada per l'artista Werens que s'integra en la ruta urbana del municipi
Cassà de la Selva inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre, a les 12 del migdia, un mural de gran format inspirat en Mortadel·lo i Filemó, coincidint amb els actes de Santa Tecla. L’acte comptarà amb la presència de Núria Ibáñez, filla de Francisco Ibáñez, creador dels populars personatges.
L’obra està situada a la cantonada del carrer de l’Ardenya amb Xavier Carbó i, un cop acabada, s’incorporarà a la ruta artística del municipi, que ja inclou una desena de mostres d’art urbà. La inauguració tindrà també una vessant familiar, amb la possibilitat que els assistents pintin el seu propi petit mural sobre paper.
Es tracta del primer mural de Mortadel·lo i Filemó en gran format amb llicència oficial de l’editorial i, segons l’Ajuntament, és una obra única a l’Estat. L’edifici que l’acull conserva, a més, una col·lecció privada dedicada a aquest univers, formada per uns 3.400 volums i 966 peces de col·leccionisme.
Una obra de Werens
El mural l’ha pintat Werens, nom artístic de Ramon Puig, un dels pioners del grafiti a Catalunya, amb més de quatre dècades de trajectòria i obres en ciutats d’arreu del món.
El regidor de Promoció Econòmica, Àlex Font, ha destacat que “aquest mural ens fa especial il·lusió pels personatges que l’inspiren i el que representa en la cultura popular recent del nostre país”. També ha avançat que és “un primer avenç de la transformació” que viuran els carrers de Cassà a l’octubre amb el festival d’art urbà Zim Zam Cassà.
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