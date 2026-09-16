Girona celebra una festa al passeig de la Devesa per presentar el programa de les Fires
L'Ajuntament de Girona consolida el format de presentació festiva al passeig de la Devesa, que enguany s'amplia amb un pòdcast en directe, actuacions musicals de Pelukass i Dj Muska, foodtrucks i activitats familiars
De mica en mica els actes de les Fires de Girona es van avançant en el calendari. Sí, els dies forts coincideixen durant l'última setmana d'octubre i els primers dies de novembre, i aquest any se celebraran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre. Amb el pas dels anys, però, s'han anat introduint actes previs per escalfar motors, com ara el Toc de Rams, que es fa des de 2017 el dissabte anterior al pregó, i les Fires en primera persona, que se celebra des de 2023 la setmana prèvia als dies festius. Enguany, l'Ajuntament ha organitzat una gran festa al passeig de la Devesa per presentar, aquest dijous a la tarda, el programa de les Fires, tant les activitats de cultura popular com els diferents concerts a l'esplanada de la Copa.
L'acte donarà el tret de sortida a les sis, amb el pòdcast en directe de "El Cinquè Riu". A les set tindrà lloc el plat fort, quan es donaran a conèixer tots els secrets de la programació de les Fires, en una presentació que conduirà la periodista Ester Bertran. La festa continuarà amb les actuacions musicals de Pelukass i Dj Muska. Durant tota la festa hi haurà servei de bar, foodtruck, cursa de camells, un photocall de Fires, marxandatge de les Fires i la presència de gegants i capgrossos.
Anteriorment, l'Ajuntament no feia cap acte per presentar el programa de Fires. Va ser l'any passat quan, per primera vegada, es va celebrar una activitat al mateix passeig de la Devesa per presentar la programació, on van assistir un centenar de persones. El de 2025, però, només va comptar amb la presentació del programa i un pica a pica, i amb la presència de la imatgeria festiva. Enguany, així, es farà una festa més llarga i amb més actes.
Dos concerts confirmats
Ara per ara, es coneixen poques coses de les activitats que tindran lloc durant les Fires. Sí que dos grups han anunciat que actuaran a l'esplanada de La Copa. El Diluvi ho farà el 29 d'octubre i Crim ho farà l'endemà. També està confirmat que el circ canviarà d'ubicació i es farà a l'aparcament de sorra al costat de la zona esportiva de Palau i no al costat de l'Auditori, com fins ara. Ara falta saber-ne els horaris i quina companyia actuarà. Entre d'altres, tornarà l'envelat a la plaça Miquel de Palol, la gran novetat de l'any passat, tot i que no serà fins dijous que se sabrà qui hi actuarà i quins dies.
Com cada any, no faltaran actes ja tradicionals durant les jorandes festives. Un és el pregó que dona el tret de sortida a les Fires, tot i que, per ara, es desconeix qui el farà i tot apunta que la persona o entitat que farà el discurs s'anunciarà més enllà de dijous. En tot cas, tot indica que la cultura popular tornarà a tenir un pes important dins la programació, amb cercaviles i altres activitats per a totes les edats i en diferents barris.
L’any passat, una de les novetats també va ser la introducció del marxandatge de les Fires i una imatge identificativa. Hi havia tres elements: una bossa de cotó tipus tote, una xapa rodona i un mocador de coll de tela amb el nou logo de Fires. La voluntat de l’Ajuntament és “incorporar algun altre element de marxandatge”, tal com va comentar en el ple d’aquest dilluns el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats.
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