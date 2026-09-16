L’Ajuntament de Girona aprova el Projecte INTRO 2026-2027 per reduir la bretxa digital a la ciutat
El Servei Municipal d’Ocupació posa en marxa una nova programació formativa per millorar l'autonomia digital dels usuaris i preparar l'acreditació oficial ACTIC durant el període 2026-2027
L’Ajuntament de Girona ha aprovat el Projecte INTRO 2026-2027, una iniciativa del Servei Municipal d’Ocupació (SMO) per reduir la bretxa digital i millorar l’autonomia de les persones que tenen més dificultats per moure’s en entorns digitals. El programa donarà continuïtat a una línia de treball iniciada el 2021 i agruparà en un únic projecte les accions de formació, suport i acompanyament digital que ja impulsa el servei.
L’SMO parteix de la constatació que les competències digitals són cada vegada més necessàries per buscar feina, accedir a formacions, fer tràmits electrònics o relacionar-se amb les administracions. Tot i això, una part de la ciutadania encara té dificultats per utilitzar aquestes eines de manera autònoma, especialment persones amb poca experiència tecnològica, nivells formatius baixos o trajectòries laborals vulnerables.
La regidora de Treball, Contractació i Sistemes TIC, Raquel Robert, ha remarcat que “avui la competència digital és imprescindible per buscar feina, formar-se i fer tràmits amb l’Administració”. L’objectiu del projecte, afegeix, és “garantir que ningú quedi enrere en aquest procés de digitalització” i oferir a cada persona el suport necessari per guanyar autonomia i oportunitats laborals.
De perdre la por a l’ordinador fins a l’ACTIC
La programació començarà entre setembre i desembre de 2026 amb set càpsules TIC orientades a la recerca de feina. Les sessions treballaran aspectes com la cerca de feina per Internet, l’ús del correu electrònic, l’emmagatzematge de documents al núvol, el currículum digital i la carta de presentació.
En paral·lel, es farà una nova edició de l’itinerari “Perd la por a l’ordinador per buscar feina!”, pensat per a persones sense coneixements digitals previs. Al novembre començarà també un curs de Competències digitals bàsiques, de 60 hores. Durant el 2027, l’oferta continuarà amb un segon nivell i una formació específica per preparar l’acreditació ACTIC.
El projecte també incorpora un Espai de suport al tràmit, on els usuaris podran rebre ajuda per fer gestions electròniques i aprendre a utilitzar els serveis digitals de manera autònoma. Aquest recurs es complementarà amb el Punt de Feina de l’SMO, que posa a disposició de la ciutadania equips informàtics i suport especialitzat per buscar feina a Internet i fer tràmits. Les inscripcions a les formacions ja estan obertes a través de l’agenda del Servei Municipal d’Ocupació.
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