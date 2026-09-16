PORTES OBERTES
El padró, frontera administrativa
Lluís Puigdemont i Reverter
Curiosament, a alguns municipis ja no els fa vergonya constar a les llistes de poblacions que restringeixen l’accés al seu padró, acostant-se a posicionaments de l'extrema dreta. Des de les eleccions municipals del 2023, veiem un augment evident de les traves per accedir-hi, independentment del color polític. Per un grapat de vots es limita un dret i una obligació ciutadana, obviant el principi d'igualtat fonamental en tota democràcia.
Les entitats del Tercer Sector Social, sota el paraigua d’ECAS i la Xarxa d’Entitats pel Padró, alertem d'aquesta realitat que afecta la població més vulnerable. Hem formulat recomanacions concretades en dos documents clau: el Decàleg per garantir l’accés al padró (juny de 2024) i el Pacte pel Padró del Parlament de Catalunya (juny de 2025). ECAS hem publicat l'informe L’empadronament a Catalunya: traves administratives en el compliment d’una obligació legal, que el proper 2 d’octubre presentarem a Gironaen una jornada sobre el padró coorganitzada amb la Coordinadora d’ONG Solidàries. L’estudi alerta que almenys 60 municipis —que representen el 62,8% de la població catalana (5,1 milions de persones)— continuen sense empadronar a tothom que hi viu. Dificultar aquest tràmit comporta el risc de convertir-lo en un privilegi.
Mentre sectors econòmics, sindicals, sanitaris i món educatiu adverteixen que els pressupostos de la Generalitat estan mal dimensionats per a la població real (8.210.710 habitants segons l'IDESCAT a 1/01/2026), ens preguntem: com és que hi ha reticències a disposar d’un padró real? Reconèixer qui viu al municipi permet planificar correctament els serveis públics. No fer-ho en fa ressentir la qualitat per falta de finançament. És això el que volen els ajuntaments?
Avui dia, moltes persones treballadores han de compartir habitatge pels preus abusius del lloguer i es veuen abocades a buscar solucions "imaginatives" (com domicilis ficticis) si no disposen d'un contracte o escriptures. L’Administració ha d’evitar aquest desemparament i aplicar el principi jurídic pro homine: interpretar la norma de la manera que afavoreixi l'exercici del dret i eviti exclusions.
El padró, abans instantani, s'ha convertit en una cursa d’obstacles: requisits arbitraris segons el municipi, cites telemàtiques excloents, terminis dilatats, verificacions policials i disparitat de criteris sense aplicar el silenci administratiu positiu. L'informe d'ECAS d'aquest 2026 demostra que una aplicació menys garantista de la norma agreuja l'exclusió residencial. Amb aquestes barreres, es vulneren les lleis 39/2015 (estatal) i 9/2025 (catalana), que dictaminen que l'Administració ha d'estar al servei de les persones i no dels procediments.
Els responsables polítics estan transformant el padró en un mecanisme de control i exclusió, creant ciutadans de segona. Aquesta pràctica és reprovable: el padró és el reconeixement institucional que una persona forma part d'una comunitat. Negar-lo és qüestionar la igualtat democràtica. Aquesta no és la societat justa i inclusiva per la qual treballem les entitats socials.
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