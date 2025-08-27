El llegat de Joan Roca vist per una vintena de cuiners clourà la secció Culinary Zinema de Sant Sebastià
Uno de los nuestros serà un particular homenatge al xef gironí
El documental Uno de los nuestros. El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas Michelin, el particular homenatge que una vintena de cuiners fan al xef Joan Roca, clourà la secció Culinary Zinema del Festival de Sant Sebastià. El film el dirigeixen Jorge Fernández Mayoral (Logroño, 1982) i Virginia Jönas Urigüen (Bilbao, 1975). En total, cinc pel·lícules competiran pel premi de la secció. Completen el cartell 'Morte cucina', de Pen-Ek Ratanaruang, un thriller culinari que inaugurarà el Culinary i en què el protagonista utilitza els fogons per consumar una venjança; 'Mam', una producció francesa sobre un cuiner de Texas que somia en obrir un restaurant vietnamita a Nova York; i dues cintes de no-ficció sobre Javier Urondo i Tetsuro Maeda.
El documental 'Uno de los nuestros' serà un homenatge al xef d'El Celler de Can Roca que inclourà un sopar el divendres 26 de setembre a a quatre mans entre Joan Roca i Dani García.
L'Agència Catalana del Turisme patrocina la secció Culinary Zinema amb l'objectiu de donar visibilitat a la distinció Catalunya, regió mundial de la gastronomia 2025.
