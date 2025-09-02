Lloret de Mar crea una guia de menjar saludable amb 30 restaurants certificats
Lloreat Good inclou establiments reconeguts per l'Amed, amb el segell sense gluten i membres de 'Little foodies'
Lloret de Mar ha creat la guia 'Lloreat Good' on es recullen 30 restaurants amb certificats de menjar saludable. Es tracta d'una iniciativa que s'ha estrenat aquesta temporada turística per facilitar als visitants un conjunt d'establiments que puguin visitar amb la garantia que hi trobaran menjar saludable, menjar sense gluten o menús infantils. Els establiments que s'hi recullen compten amb distincions de l'Amed de l'Agència de Salut Pública de Catalunya per promocionar la dieta mediterrània, establiments acreditats per l'Associació de Celíacs de Catalunya amb plats que estan lliures de contaminació creuada i també membres del projecte 'Little foodies' que té el consistori amb la Fundació Alícia amb plats infantils saludables.
A partir de l'aturada que va suposar la pandèmia, els restaurants de Lloret de Mar han apostat per un canvi de model que s'enfoca a un públic diferent. Es tracta d'oferir una oferta més qualitativa que va en consonància amb les inversions que s'havien fet en els últims anys en establiments hotelers. L'objectiu és atraure visitants amb un major poder adquisitiu.
En aquesta línia, l'oferta de restaurants aposta per una cuina més saludable i fomentar la dieta mediterrània. En aquest sentit, des de la destinació de Lloret de Mar s'ha optat per recollir en una guia tots aquells establiments que aposten per la dieta mediterrània. Es tracta dels disset establiments distingits amb l'Amed, que impulsa l'Agència de Salut Pública de Catalunya i que garanteix un menú basat en la dieta mediterrània i en productes saludables.
La guia també inclou catorze restaurants que ha certificat l'Associació de Celíacs de Catalunya on es garanteix que no hi ha contaminació creuada i menjar sense gluten. Per últim, hi ha els vint establiments que participen en el projecte 'Little foodies' de la Fundació Alícia i l'Ajuntament de Lloret de Mar. Es tracta d'una iniciativa que impulsa plats infantils que "fugen dels plats de macarrons i carn arrebossada", segons detalla la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan.
Són ofertes gastronòmiques saludables però també atractives per als més petits i que garanteixen una dieta equilibrada. La guia Lloreat Good també té un mapa que situa els 30 restaurants certificats per facilitar que els turistes puguin visitar-los més còmodament.
