UDON reobre el seu restaurant de Girona
El restaurant ha elevat la seva capacitat fins als 54 comensals, davant dels 46 que tenia abans de la transformació
UDON Asian Food ha reobert les portes del seu restaurant al centre de Girona, al número 47 del carrer Santa Clara. Aquest local, inaugurat el 2014, ha tornat a l'activitat després d'una renovació integral de les seves instal·lacions.
El restaurant compta ara amb una superfície de 108m² i ha elevat la seva capacitat fins als 54 comensals, davant dels 46 que tenia abans de la transformació. Entre les seves principals millores, s'ha ampliat la façana del local i s'han incorporat elements com miralls i persianes venecianes. A més, l'estètica interior del local ha sigut redissenyada, lluint un mural exclusiu realitzat per l'artista urbà barceloní Dase.
La renovació del local del nucli antic de Girona ve acompanyada per un canvi de titularitat de la franquícia, que passa a ser gestionada pel mateix franquiciat que opera l'altre restaurant de la província, ubicat a la Jonquera.
En paraules de Jordi Quílez, director d'Expansió a UDON Asian Food: "Amb aquesta reobertura a Girona, més enllà d'actualitzar l'espai, també reforcem el nostre compromís amb la ciutat i amb els nostres clients. Volem que cada visita a UDON sigui una experiència que combini el millor de la gastronomia asiàtica amb un entorn modern, acollidor i ple de personalitat".
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda