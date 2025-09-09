El Celler de Can Roca converteix els comensals en deïtats del cacau en una experiència amb ulleres de realitat mixta
'Viatge màgic a través del cacau' és la "traca final" a les postres al menú del restaurant
El Celler de Can Roca converteix els comensals en deïtats del cacau en una experiència innovadora amb ulleres de realitat mixta. Jordi Roca ha detallat que 'Viatge màgic a través del cacau' és la "traca final" a les postres al menú del restaurant des del passat octubre i ara es plantegen portar l'experiència als visitants de Casa Cacau. La proposta, creada en col·laboració amb la Fundació Mobile World Congress i l'estudi tecnològic Futura XR, utilitza les darreres innovacions tecnològiques per submergir els comensals en una història de realitat augmentada i realitat virtual durant la qual tota la taula interactua i participa en la història que va "al cor" del cacau a través d'un bombó de xocolata, guaiaba i guanàbana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»