Xocolates Torras obre una botiga amb projecció immersiva a la fàbrica de Cornellà del Terri
El nou espai ofereix una activitat gratuïta per a tots els visitants en el marc del seu 135è aniversari
Xocolates Torras ha obert una nova botiga amb una proposta innovadora que ofereix una projecció immersiva d’audiovisuals. Es tracta d’un espai modern de més de 250 m², situat dins del recinte de la fàbrica de l'empresa a Cornellà del Terri, en el qual es projecta un audiovisual que explica els orígens del cacau, el procés d’elaboració de la xocolata i la història centenària de l’empresa banyolina. A més d'aquesta activitat, les persones que visitin la botiga hi trobaran un espai de venda de tots els productes de Xocolates Torras elaborats a la mateixa factoria.
Enguany, l’empresa celebra els 135 anys de la seva fundació i es corona com la 40a companyia més longeva d’Espanya. Amb motiu de l’efemèride, Xocolates Torras ofereix l’experiència immersiva audiovisual de manera totalment gratuïta per a tots els visitants particulars. A més, es mantenen les visites per a les escoles, els grups i les entitats que ho sol·licitin. L’horari de la nova botiga és de dilluns a divendres de 9 a 15h i els dissabtes de 10 a 14h (diumenges i festius tanca).
Per gaudir de l’activitat immersiva completa, l’empresa detalla a la seva pàgina web el nou format de visita: perquè els usuaris puguin gaudir d’una experiència completa, l’aforament és limitat, per això aconsellen reservar prèviament la visita. La projecció immersiva dura 15 minuts i està disponible en diferents idiomes: català, castellà, anglès i francès (amb subtítols opcionals). Així mateix, el recorregut a la botiga és accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.
Els visitants també trobaran a l'exterior d'aquest nou espai de la fàbrica de Cornellà de Terri un exemplar de l’icònic gronxador de Xocolates Torras, com els molts que es van instal·lar durant dècades als parcs infantils arreu de la geografia gironina. Els populars gronxadors dels anys 70 comptaven amb unes planxes metàl·liques pintades a la part superior que funcionaven com a elements publicitaris urbans i ara s'han pensat com a escenari per immortalitzar la visita.
Fundada l’any 1890 i una de les empreses xocolateres més antigues del país, Xocolates Torras va incrementar un 25% la seva facturació l’any 2024, arribant als 18,5 milions d’euros. El creixement de la companyia es va donar tant a escala nacional com internacional, on ja és present a més de 65 països i representa el 50% del seu volum total de negoci.
