Jordi Roca crea cinc gelats inspirats en jocs de la PlayStation
Celebren els trenta anys de la consola i es podran comprar durant el mes de setembre a les gelateries de Rocambolesc a Girona i Barcelona
Jordi Roca ha creat cinc gelats inspirats en jocs emblemàtics de l’univers PlayStation: Gran Turismo, The Last of Us, Astrobot, Ghost of Yotei i un "polo" amb els clàssics botons de la consola. Amb motiu del seu 30è aniversari de la popular consola, els gelats d’edició limitada es podran comprar a partir d’aquest dilluns i durant el mes de setembre a les gelateries Rocambolesc de Girona i Barcelona per 7 euros.
“PlayStation forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. A Rocambolesc hem traslladat aquesta emoció al terreny dels sabors, jugant amb ingredients, colors i textures simulant noves pantalles que desperten records en nosaltres”, explica Jordi Roca sobre el procés creatiu en un comunicat.
No és la primera vegada que Rocambolesc s’uneix amb PlayStation per fusionar els seus mons: el pastisser ja havia col·laborat amb la companyia amb la creació d’una mona de Pasqua de xocolata amb forma de comandament de la PlayStation 5. Aquesta vegada són “cinc creacions úniques que traslladen l’essència de l’univers gamer al paladar”, segons un comunicat de la companyia.
Els gelats de l'univers del videojoc
El primer és el "polo" de botons de la Play fet amb iogurt, on cada símbol del comandament representa un sabor diferent: el triangle és menta, la rodona vermella és maduixa, la “x” blava combina llet amb espirulina blava i el quadrat rosa és una barreja de maduixes i roses.
El següent és The Last of Us, un gelat de llet amb galeta, una picada d'ullet a l’origen de la pandèmia al videojoc.
Un altre és el "polo" Astro Bot d’aigua amb plàtan, nabius i coco, que amaga una moneda de xocolata a dins, com la que es troben els jugadors.
També hi ha el de Ghost of Yōtei, fet d’aigua amb litxi i licor de sake, elements típics de la tradició japonesa del joc (que s’estrena el pròxim 2 d’octubre).
Completa el catàleg el Soft Gran Turismo, un gelat cremós que se serveix al moment i està inspirat en l’estètica del videojoc: sèsam negre, fruita de la passió, cotó de sucre i carambines de fruita de la passió. Amb el toc final d’una roda de cotxe de galeta i el logo de PlayStation de xocolata.
El llançament dels nous gelats exclusius s'ha viralitzat amb un vídeo a les xarxes socials publicat per PlayStation i Jordi Roca, on el mateix pastisser presenta les noves elaboracions "irrepetibles".
