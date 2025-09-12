Gastronomia
Quan la cuina es converteix en art: exposen el cosmos marí i gastronòmic del Miramar de Llançà
La mostra a la Casa Cultural de Girona explora l'univers creatiu del xef Paco Pérez i reflecteix com la cuina es transforma en un llenguatge cultural
Les fotografies de Francesc Guillamet aporten forma i bellesa al recorregut
La Casa de Cultura de Girona acull l’exposició Miramar. Exploracions de la Mar d’Amunt. Quan el territori esdevé llenguatge gastronòmic, una mostra que ofereix una immersió en l’univers creatiu del restaurant Miramar de Llançà i la seva connexió amb l'Empordà.
La proposta, guiada per la revista Bonart, destaca la connexió entre art, natura i gastronomia, a través de l’equip del Miramar: Paco Pérez, Montse Serra, els seus fills i tot el seu equip. L’exposició reflecteix com la cuina es pot convertir en un llenguatge cultural en constant transformació, amb esbossos, vaixelles i idees que configuren el seu particular cosmos gastronòmic.
Escultures comestibles
Durant el recorregut per l'exposició, que es pot visitar fins el 15 d'octubre, el visitant es pot submergir dins el cosmos marí del Miramar i del xef Paco Pérez, qui, al llarg dels anys, ha consolidat una pràctica culinària creativa i amb accent empordanès.
Amb l’avantguarda culinària dels anys noranta com a punt de partida, el territori de la Mar d’Amunt com a font d’inspiració, i amb les mans d’un equip implicat que cada dia interpreta les seves creacions, el xef crea escultures comestibles que es presenten a cada comensal que visita el Miramar. Aquest, gràcies a la coreografia present a la sala, orquestrada per Montse Serra, cap de sala i filla del Miramar, respira una atmosfera en la qual l’acolliment i la familiaritat són els millors conductors per a una vivència inoblidable. Unes fotografies i documents històrics de la família arrelada a Llançà, inauguren un recorregut que guia a través de la seva evolució.
Una creació documentada per Francesc Guillamet
Durant els anys, aquesta creació coral que és el Miramar, l’ha documentat el fotògraf i amic de la família, Francesc Guillamet. Habitant de l’Albera, acostuma a recórrer amb la seva motocicleta la Catalunya Nord, capturant el territori i les seves formacions orgàniques, així com les interpretacions gastronòmiques que en fan diferents persones que cuinen-i-creen.
Figura clau de la identitat visual de la trajectòria d’elBulli – va fotografiar les 1846 elaboracions creades dins el període d’activitat de l’emblemàtic espai – ha acompanyat també la creació dels referents Disfrutar, i paral·lelament, el procés creatiu d’en Paco Pérez, a l’altra banda del cap de Creus, al port de Llançà. Francesc Guillamet col·labora en la composició de bodegons o natures mortes amb aquells qui cuinen, aconseguint capturar tant la corporalitat com la vida de la matèria vibrant que surt de cada cuina.
A partir del dibuix
En el procés creatiu d’en Paco Pérez, tot comença amb l’acte de dibuixar. Traçar un esbós com a punt de partida d’un plat, en el que s’hi troba la forma, el volum, el color, la textura, els ingredients, els detalls, i les possibilitats… Una col·lecció de petits dibuixos, sempre fets en papers reaprofitats d’aquí i d’allà, acompanya la creació de cada menú que dissenya anualment pel Miramar. Conjuntament amb el seu equip més proper, interpreta aquests dibuixos, experimentant en diverses proves fins a trobar la recepta que millor expressa aquella idea inicial. A vegades, dins aquest procés experimental, sorgeixen desviacions o camins alternatius, que els portaran a una creació completament nova.
En Paco també col·labora directament amb artesans que treballen diferents matèries primeres i experimenten amb diverses tècniques, per a crear vaixelles que complementen a cada elaboració. Luesma & Vega, Adorno o Caterina Roma són algunes de les persones artesanes amb qui s’ha establert una complicitat, treballant en comú per a la creació de vaixelles que abracen a cada plat i l’eleven a la categoria d’art.
Tots els camins creatius i experimentals que habiten dins el Miramar, des de l’any 1939 i a través de quatre generacions, l’han dut a esdevenir un espai on coexisteixen la gastronomia i l’art. Per mitjà de col·laboracions amb artistes del territori, guiades per l’amic cadaquesenc Pere Vehí, diverses cartes del restaurant han estat intervingudes, donant com a resultat obres que vinculen els dos mons, manifestant un llenguatge comú.
Les fotografies de Francesc Guillamet i el disseny de l’estudi P.A.R. aporten en definitiva forma i bellesa al recorregut, que convida a descobrir una mirada inquieta i innovadora sobre la gastronomia i el territori.
Contacte amb els pescadors
Amb la darrera generació, un salt creatiu ha pres forma. En Paco Pérez ha desenvolupat una pràctica culinària que observa i investiga l’entorn del cosmos marí i els éssers que l’habiten; peixos, mol·luscs, algues, equinoderms, espècies que han estat oblidades, o que esdevenen residu als processos habituals en les embarcacions de pesca… Col·laborant de prop amb pescadors de Llançà, Roses, el Cap de Creus i la Mar d’Amunt, observant allò que els inspira, quin és l’estat de salut de la mar o com n’aprofiten totes les parts, quan pesquen un exemplar autòcton.
La matèria primera recol·lectada i produïda per aquestes persones fonamentals pel projecte, l’equip del Miramar l’acull i la conserva amb molta cura. De cada part, en sorgeix una elaboració, seguint una metodologia de l’aprofitament, per a generar el mínim rebuig possible i per a valorar cada part dels éssers que els brinda la terra i la mar. Al Miramar hi cohabiten diverses maneres de treballar, des d’una cuina més tradicional on es respecten els temps i les passes per a dur a terme cada elaboració, fins a una cuina més contemporània, on tècniques que experimenten amb els ingredients i la seva composició obren un espai de llibertat on provar, imaginar, reflexionar, trobar i sorprendre’s.
D’entre les tècniques que s’han desenvolupat en els últims anys, en destaquem diverses, com ara la liofilització, tècnica que s’usa molt en un seguit d’aplicacions o subtècniques, com la que duu el nom de ‘pigments’. Unes pols liofilitzades creades a partir de diversos ingredients elaborats, com ara líquids d’algues, infusions de bolets, sucs de fruites, olis de fulles, concentrats de peixos, extractes de mol·luscs, o altres.
Els pigments alimenten altres elaboracions liofilitzades com ara les esponges, els eteris i els núvols, i es complementen amb altres tècniques com ara els olis essencials i les mantegues... Totes aquestes tecnologies que brinden riquesa i creativitat al procés gastronòmic, s’interpreten dia a dia des d’una posició d’obertura i d’inspiració, amb una actitud de curiositat i inventiva, per a formular combinacions que duguin a noves possibilitats.
Aquests processos inspiren a creadors de l’entorn del restaurant, com ara la pintora Maria Marvila o l’artista sonor Ignasi Sadurní, obres presents dels quals cerquen evocar el cosmos marí del Miramar. La història és sempre present en l’espai prenent la forma d’objectes i elements originals, que envolten els processos gastronòmics contemporanis, com ara el tamboret i el morter de l’àvia Júlia.
Els orígens del projecte
La tardor del 2024, es va dissenyar un convit especial. Un grup de persones vinculades a la cultura i gastronomia catalanes va aterrar a la casa que mira la mar, per a participar, amb una obertura a la sorpresa, a un circuit vivencial pels espais del Miramar. Des de l’aigua salina fins a l’horta més fresca, passant per l’univers de les masses dins l’obrador de l’espai i arribant a una taula llarga on compartirien l’àpat. Entre les persones participants s'hi trobaven la periodista gastronòmica Cristina Jolonch, l’arquitecte Josep Miàs, l’artista i ceramista Joan Crous, l’artista tèxtil Rosa Tharrats, el poeta Gabriel Ventura, l’artista Jordi Mitjà, l’acadèmic i gastrònom Toni Massanés, el col·leccionista i restaurador Pere Vehí. La jornada va ser documentada pel fotògraf i vídeo artista Samuel Aranda, qui va interpretar la poesia natural i gastronòmica d’en Paco Pérez.
