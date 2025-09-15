El segon Fòrum Gastronòmic de Figueres posarà en valor la cuina empordanesa
L’esdeveniment tindrà lloc el 3, 4 i 5 d’octubre a la Rambla de la capital empordanesa i ampliarà l'horari d’obertura
Figueres obre les portes a una nova edició del Fòrum Gastronòmic Ciutat durant els dies 3, 4 i 5 d’octubre a la Rambla de la capital empordanesa. Per segon any consecutiu, la ciutat tornarà a ser l’epicentre de la gastronomia empordanesa que pretén ser un punt de trobada entre la cuina de proximitat, els professionals i el públic en general. Com a novetats d’enguany, el certamen comptarà amb fins a una trentena d’expositors i allargarà l’horari d’obertura per arribar a tots els públics: divendres a partir de les 5 de la tarda i fins a les 11 de la nit, dissabte des de les 10 del matí i fins a les 11 de la nit i diumenge de 10 del matí a les 5 de la tarda.
Durant el cap de setmana, es faran demostracions culinàries de la mà de xefs reconeguts que parlaran i cuinaran davant dels assistents, a més a més de sessions gastronòmiques i concursos. D’altra banda, les opcions de tast augmentaran respecte a l’any passat, on els visitants podran comprar tiquets bescanviables per racions de productes del territori. El certamen també comptarà amb la presència d’un mercat d’artesans agroalimentaris, que enguany estarà format per una trentena de parades.
El Fòrum Gastronòmic tindrà diversos espais oberts al públic. L’escenari principal acollirà les ponències de restauradors i productors del territori, i en un altre més petit, amb una capacitat d’una trentena de persones, s’hi duran a terme les presentacions de diferents productes empordanesos de Girona Excel·lent. En els dos espais es podran degustar aquells aliments que s’hi presentin. A banda dels escenaris, les empreses expositores ocuparan una zona més extensa per posar sobre la taula productes com formatges, carn, croquetes, oli i pastisseria i que els visitants puguin comprar-los.
- Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Augmenta la presència policial a Ferran Puig, Tomàs Mieres i al parc Central de Girona
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Un penal en l'afegit frustra la primera victòria del Girona a Vigo (1-1)
- Aigua amb gas, si-us plau
- La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un «deliri místic»