Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
Set restaurants de la província especialitzats en esmorzars de forquilla van competir a Santa Coloma de Farners
Can Cassoles de Sempre, de Llagostera; La Vall Restaurant, de Camprodon; i Can Mascort, de Quart, són els tres establiments gironins classificats per a la Final Catalana de la Lliga del Porc i la Forquilla, que es farà el 28 de setembre a la Fira de Sant Miquel de Lleida. Els tres establiments van competir aquest diumenge en la semifinal gironina de la Lliga, al Cercle Jove de Santa Coloma de Farners. Carles Marsal, de Can Cassoles de Sempre, hi va presentar el plat «LALALA. La botifarra. La costella. La panxeta. Rostit tradicional»; Josep Lluís Pérez, de La Vall, uns peus de porc amb prunes; i Jordi Mascort, de Can Mascort, un platillo de porc amb bolets.
A la semifinal hi van participar set restaurants de les comarques gironines especialitzats en esmorzars de forquilla, els plats dels quals van ser valorats per un jurat format per professionals del sector i comunicadors. Van quedar fora de la final l’Era de Sils (que presentava peus de porc amb cargols); Can Cuca de Sils (rostit de galta de porc desossada amb xampinyons); Bar Plaça de Breda (secret de porc, calamarsets i cansalada de coll curada); i Gastrobar Bandarra de Sils (cargols amb porc «a la Bandarra»). El públic assistent a la semifinal (conduïda des de l’escenari per la periodista Clàudia Raymat), va seguir la presentació de plats i el veredicte del jurat degustant un esmorzar de forquilla popular a base de mandonguilles amb sípia.
La resta d'establiments finalistes de Lleida, Tarragona i Barcelona són Cal Agneta Art i VI de Cervera, l’Hostal Jaumet de Torà, el Bar Lídia de Lleida, Bar Cooperativa Elena del Catllar, Cal Mellado de Constantí, Fonda Montserrat de Cambrils, L’Andreuenc de Barcelona, la Tasqueta Cal Miguelin del Pla de Penedès, i Ca l’Ignasi de Cantonigròs. S'enfrontaran el 28 de setembre a Lleida, durant la Fira de Sant Miquel, en un acte també obert al públic, com les semifinals territorials que s'han anat celebrant les darreres setmanes, i en el qual l'esmorzar de forquilla que s'hi servirà serà cassoleta de llonganissa, carnsalada, costella i caragols.
Promocionar un àpat tradicional
La primera Lliga del Porc i la Forquilla (www.lligadelaforquilla.com) l'han impulsat el Grup de Sanejament Porcí de Lleida i la consultora enogastronòmica Como Pomon, dins del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia de la Generalitat de Catalunya. La Lliga té el patrocini de bonÀrea i Gust de Lleida de la Diputació de Lleida i la col·laboració dels ajuntaments de Lleida, la Garriga, l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Forners, Torrelameu i la Garriga, i els elaboradors de la marca de qualitat col·lectiva Botifarra de la Garriga.
Aquesta primera competició d’esmorzars de forquilla d’àmbit català, "vol promocionar aquest àpat tradicional com a patrimoni gastronòmic de la nostra cultura, fent homenatge als establiments de restauració que mantenen viu el receptari d’aquests plats", segons ha declarat el director de la Lliga, Rafa Gimena. Al mateix temps, busca "donar valor al sector productiu de la carn de porc”, en paraules del director del Grup de Sanejament Porcí de Lleida, Vicens Enrique-Tarancón.
