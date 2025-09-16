Catorze restaurants gironins oferiran menús sorpresa de cuina de reaprofitament
Participen en la campanya "Aprofitem els aliments", contra el mallbaratament alimentari, i n'hi ha que ja han esgotat les places disponibles
Catorze restaurants de les comarques gironines oferiran aquest mes d'octubre menús sorpresa de cuina de reaprofitament, en una iniciativa que forma part de la campanya "Aprofitem els aliments", per lluitar contra el malbaratament alimentari. Cada establiment elaborarà aquest àpat un únic dia (les dates concretes es poden consultar a https://gastrorecup.cat i n'hi ha que ja tenen les places exhaurides), amb aliments cedits per diferents empreses col·laboradores que malgrat el seu bon estat de consum han estat descartats per motius estètics o per excés de producció.
Els restaurants gironins que s'han afegit a la proposta, i que oferiran aquests àpats a preus que oscil·len entre els 15 i els 20 euros, són Can Roca d’Esponellà, Can Xapes de Cornellà del Terri (un dels que ha esgotat les places), Hostal dels Ossos d'Olot, Carles Antoner de Lladó, Casamar de Llafranc, S’ha Acabat el Bròquil de Campdevànol, Fonda Xesc de Gombrèn (l'únic del llistat amb estrella Michelin), Ditifet de Girona, El Brot de Vilavenut, El Rebost de Can Moragues de Riudarenes i Quinze Ous Restaurant de Les Preses (també amb places exhaurides), a més dels restaurants de les escoles d'Hostaleria de Girona, Figueres i Lloret de Mar.
En el conjunt de Catalunya són una seixantena els restaurants que participaran en la iniciativa Gastrorecup d'àpats de cuina de reaprofitament, una de les que formen part de la quarta edició de la campanya "Aprofitem els aliments", presentada aquest dilluns al Palau Robert de Barcelona en un acte presidit pel conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. La campanya, que arrenca a finals de setembre i s'allargarà durant tot l'octubre, persegueix "conscienciar la ciutadania de la importància de prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament d'aliments", segons els organitzadors. "Cada petit gest individual per aprofitar millor el que mengem i evitar que es llencin aliments en bon estat genera un impacte positiu tant a escala local com global", assegurava Ordeig.
Gran Dinar i Marató d'Espigolades
A banda dels àpats Gastrorecup, altres accions que formen part de la iniciativa són la Marató d'Espigolades i el Gran Dinar d'Aprofitament Alimentari, que aquest any es farà a Vic el 5 d'octubre i que oferirà un àpat gratuït per a més de 400 persones preparat amb aliments recuperats però en perfecte estat per al consum. Els xefs que l'elaboraran, en una cuina oberta que s’instal·larà a la plaça del Carbó, seran del col·lectiu Osona Cuina.
El dia abans, 4 d'octubre, la Marató d'Espigolades portarà aquesta activitat de manera simultània a diferents localitzacions de Catalunya (a les comarques gironines encara estan per determinar). La Marató persegueix, segons els seus responsables, "donar impuls i visibilitat a l’activitat d’espigolar, que a poc a poc es va consolidant al nostre país" i que consisteix a "recollir fruites i verdures dels camps que han estat descartades del circuit comercial, però que encara són perfectes per al consum", sempre amb el permís dels pagesos. En la Marató de l'any passat es van recuperar 12.128 quilos d'aliments, segons xifres de la Generalitat.
Altres dades proporcionades per Agricultura indiquen que actualment es malbaraten de mitjana 21,56 kg/any per habitant a Catalunya (tenint en compte només el malbaratament a les llars), la qual cosa representa una despesa de 902,85 milions d’euros en aliments.
Reconeixement a Lluc Quintana
Durant la presentació de l'edició d'aquest any d'"Aprofitem els aliments" es va fer un reconeixement als restauradors que impulsen el moviment Gastrorecup i, especialment, a aquells que des de fa quatre anys en són participants actius i promotors principals, entre els quals Lluc Quintana, de Can Xapes de Cornellà del Terri, a més d'Ada Parellada, Albert Marimon i Albert Guzmán.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil