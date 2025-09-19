Forallac estrena la fira gastronòmica Origen
El diumenge 21 de setembre s'ha programat a Fonteta una jornada dedicada a la degustació de productes de proximitat
Fonteta es convertirà en l’escenari d’una nova cita gastronòmica, la Fira Origen Forallac. Aquest diumenge 21 de setembre neix un nou esdeveniment culinari amb l’objectiu de posar en valor el territori i donar protagonisme als productors de Forallac i de l’Empordanet.
La gastronomia serà protagonista d’una jornada dedicada a la mostra i degustació de productes alimentaris del territori, que oferirà una àmplia varietat de propostes: tastos guiats, tallers familiars, cuina en directe i mostra de productes de proximitat. Amb un format de fira a l’aire lliure i amb entrada gratuïta per a tots els públics, Fonteta esdevindrà un punt de trobada entre productors, restauradors i visitants amants de la cuina.
Tallers gastronòmics i molts tastets
Durant la jornada, ompliran l'agenda del certamen moltes activitats gastronòmiques com parades de productes locals, tastos i tallers familiars. Entre elles, destaquen una sessió de cuina en directe amb el xef Vicenç Fajardo, del restaurant Saó; una conferència de la xef i divulgadora gastronòmica Iolanda Bustos, especialitzada en cuina botànica; un taller d’elaboració d’aperitius amb herbes aromàtiques amb Emporarom; una sortida etnobotànica per a tota la família i, per als més petits, tallers infantils.
També hi haurà espais destinats exclusivament a la degustació d'aliments de proximitat, elaborats per productors de Forallac i de l’Empordanet. Pel que fa a la cuina, els visitants podran fer un tast de gelat de recuit amb Recuits de Fonteta i ratafia de La Mimosa. Pels apassionats del bon beure, la Fira oferirà un tast de vins amb productors com Celler Mas Patiràs, Celler Lopez Schlecht i Viticultors Muixach. L’últim beure serà a càrrec de Ginebre Nut amb un tast final de gintònics, amb música en directe del DJ Gerard Serra.
La Fira Origen Forallac està impulsada per l’Ajuntament de Forallac i Nexes, viver d’empreses de Forallac, amb el suport de Visit Empordanet i Som Gastronomia, i amb la col·laboració de diversos productors. Els participants són Celler Lopez Schlecht, Celler Mas Patiràs, Viticultors Muixach, Gin Nut, Recuits Fonteta, La Mimosa, Emporarom, Mel Entre Pals i Torrent i Sofia Desserts.
