L’arròs torna a ser el protagonista a Pals
El municipi empordanès recupera aquest dissabte, després de set anys, la Fira de l’Arròs; es farà al pati de Ca la Pruna, de 10 del matí a 11 de la nit
La Fira de l’Arròs de Pals torna a celebrar-se després de set anys sense fer-ho. La tradició arrossera es recupera aquest dissabte 20 de setembre al Pati de Ca la Pruna, des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit. Enguany, la Fira es presenta amb un format renovat i un programa que combina gastronomia, cultura i activitats d’oci per a tota la família. Amb més de 500 anys d'història, el cultiu d'arròs continua sent un dels elements més identitaris de Pals i d'aquí l'organització d'aquest certamen.
Durant la jornada, tant els veïns com els visitants podran conèixer a fons la tradició i el costum culinari del municipi. S'exposaran diferents plats d'arròs –amb un mínim de cinc varietats diferents– i els assistents podran fer tastets dels menjars que posaran a la venda. A banda de l'arròs, també podran degustar altres productes com vins i postres.
Un taller d'arrossos i altres activitats
La Fira arrencarà a les 10h i un espectacle de dansa medieval a les 11h obrirà el calendari d’actes previstos per a la jornada. El seguirà l'actuació d'un contacontes temàtic de l’arròs per a infants de més de quatre anys d'11.30 a 12.30h. A continuació, un altre espectacle de dansa medieval tornarà a centrar l’atenció dels visitants durant 10 minuts. L’última activitat prevista durant el matí serà l’actuació del DJ Soul boy a les 13h fins a les 14h.
A partir de les 16h, dos altres espectacles de dansa medieval –un a aquesta hora i l’altre a les 17h– amb una durada de 10 minuts entretindran tots els públics. A partir de les 17.30 i fins a les 20h, iniciarà l’activitat gastronòmica un taller d’arrossos de Pals a càrrec del restaurant Sol Blanc. Després del showcooking i fins a les 22h, el duet musical The Blue Dreams s’encarregarà de cloure la jornada amb un ambient festiu.
A més de les activitats que tindran lloc al pati de Ca la Pruna, L'Ajuntament de Pals proposa una ruta amb bicicleta elèctrica des de les 9 fins a les 14h pels arrossars del municipi, una visita al Molí de Pals i l’última parada a la Fira de l’arròs de Pals –amb l'opció d’incloure la degustació d’arròs amb beguda–.
