Setcases, capital del bolet
El municipi del Ripollès celebra aquest cap de setmana la 33a edició de la Fira del Bolet, amb activitats com tastets, concursos i mercats d'artesans
Setcases es prepara per a la 33a edició de la Fira del Bolet durant els dies 20 i 21 de setembre. El municipi del Ripollès, situat al peu de la Vall de Núria, és conegut per la seva riquesa forestal i per ser un punt de partida ideal per anar a buscar bolets. Els boscos més propers fan possible que la fira se celebri cada any, i d'aquesta manera arribar a conèixer les espècies que hi ha a l'entorn.
Aquest cap de setmana, els visitants podran aprendre sobre micologia –la ciència que estudia els fongs– amb la presència d'experts que oferiran informació de primera mà per identificar, sobretot, els que són comestibles. També podran descobrir productes locals als mercats artesanals, fer excursions al bosc i conèixer la cultura i tradició d'aquest municipi.
Amb més de 30 anys de recorregut, la Fira ofereix un programa farcit d’activitats per a tots els públics, tant per micòlegs amateurs, famílies amb infants o visitants gastronòmics. Al llarg del cap de setmana, els visitants podran fer un passeig pel mercat d’artesans –a més dels bolets, trobaran altres productes com conserves, mel, embotits i artesania tradicional– i conèixer la història de Vallter a l’exposició fotogràfica “50 anys de Vallter”.
Els excursionistes podran participar en la recerca d’espècies micològiques al bosc, on els aficionats boletaires portaran les espècies que hagin trobat a la sala dels Estudis i així descobrir-ne el nom, el grup i més curiositats. De 10 a 19h el dissabte i el diumenge fins a les 18h, es farà una selecció i s'exposaran els que hagin portat els excursionistes, una activitat a càrrec de la Societat Catalana de Micologia (SCM).
El dissabte, d’11 a 13h i de 16.30 a 18h, un espectacle d’animació amb Xarop de Canya divertirà a tots els públics. Per entretenir la mainada, durant el matí es posaran inflables al centre del municipi i a les 18h es presentarà l’espectacle familiar "La granja més petita del món" amb l'actriu Anna Roca. Els actes del primer dia clouran a les 19h amb la conferència “Els bolets de Setcases” de l'expert micòleg Jordi Rius, també a càrrec de la Societat Catalana de la Micologia (SCM). La xerrada tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament, a la Plaça Major.
El més esperat arribarà diumenge, amb el tastet de bolets i un concurs per premiar amb trofeus les troballes més sorprenents o originals. A més, l’Ajuntament proposa als boletaires que publiquin una foto dels bolets que trobin al bosc o dels plats que degustin durant la Fira a les seves xarxes socials etiquetant #festadelboletsetcases2025 i @ajuntamentsetcases.
