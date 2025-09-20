Audrey Doré: "Es beu menys vi, però de més bona qualitat"
La responsable del bar Vii de Girona ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Gastronomia a la Millor Sommelier d’Espanya, un guardó «inesperat» que li ha generat «sorpresa i satisfacció»
«La feina que fem és la mateixa en un restaurant amb tres estrelles Michelin o en un bar de vins: cuidar la gent, parlar de vi amb les persones que venen... Són llocs diferents i ritmes diferents, però al cap i a la fi fas el mateix». Audrey Doré feia aquesta reflexió dijous a la tarda al bar de vins i platets Vii de Girona, a la plaça del Vi. Dimarts li havia estat concedit el Premi Nacional a la Millor Sommelier 2025, una distinció que atorga la Reial Acadèmia de Gastronomia i que reconeix la seva «professionalitat, trajectòria i profund coneixement del món del vi», segons el veredicte del jurat, que destacava que «ha demostrat, demostra i continuarà demostrant una gran passió, tocant tota mena de referències, des de grans cellers a petits productors, als quals connecta amb el client».
«És un premi gros, aquest, i inesperat», comentava Doré, que el 2017 i el 2019 ja s'havia proclamat com a Millor Sommelier de Catalunya (va ser la primera dona a fer-ho). «Va ser una sorpresa perquè no sabia ni que estava nominada; em van trucar, em van dir que s’havia reunit el jurat i que m’havien donat el premi per la meva trajectòria i per la pedagogia que he fet del vi», detallava.
De la filologia hispànica al vi
Nascuda a la Bretanya el 1980, Audrey Doré es va formar en filologia hispànica, però després de deixar França per completar els estudis, a Barcelona es va introduir en el món del vi, fent-ne un curs i treballant al bar de vins La Vinya del Senyor i en botigues especialitzades. L’any 2012 entra en contacte amb els germans Roca, i s’incorpora al ja desaparegut Roca Moo de l’hotel Omm de Barcelona, d’on va passar al Celler de Can Roca de Girona. Després de vuit anys, l’estiu de l’any passat va acceptar fer-se càrrec del nou projecte dels germans, el bar de vins i platets Vii.
«Sento sorpresa i satisfacció -declarava dijous-, però sobretot sorpresa, perquè he estat vuit anys en un restaurant de tres estrelles Michelin i ara que estic en un bar, em donen el premi...». Audrey Doré afegia de seguida que «em sembla curiós però és bo, igualment, i a més dona visibilitat als llocs petits». I feia a continuació la reflexió que encapçala aquestes línies.
Un ritme frenètic
Tot i assegurar que la seva feina com a sommelier és molt similar, no amaga que el ritme de treball és diferent: «Aquí (Vii) és molt frenètic. Al Celler fas 60 persones en un servei que és molt llarg, amb molt de personal, per poder cuidar tothom, que està molt bé. Aquí en canvi fem molta gent, amb força personal també, però en una hora ja han menjat. Poden estirar més, però tot és molt més ràpid. El tipus de menjar també és molt diferent. Aquí oferim menjar bo, reconfortant, però no hi ha tantes textures ni tants ingredients en cada plat. Tot és molt més directe».
És més semblant, en canvi, la relació que s’estableix sobre el vi: «En parles de la mateixa manera. Què us ve de gust? Quin tipus de vi us agrada? I la meva feina és adaptar-m’hi, i buscar un vi que entri en un pressupost, que sigui confortable o inconfortable, segons el que volen. Hi ha gent que en sap molt, de vi, i ja van sols, gent que en sap poc i pregunten més. I sobretot has de deixar tastar a la gent...».
En el tracte directe amb les persones que cada dia que està obert omplen el Vii (que té una àmplia oferta de vins i una carta basada en plats de cuina tradicional), Audrey Doré ha detectat que «en general, la gent beu menys vi però de més bona qualitat. I això està bé. Hi ha com un retorn a menjar i beure coses que siguin més sanes. Que un tomàquet sigui un tomàquet de veritat. I en els vins també es nota, interessen més projectes petits que coses industrialitzades o de molt de volum».
Formació contínua
Malgrat els guardons a la seva trajectòria, Audrey Doré (que també exerceix la docència en el món del vi) té clar que continuarà formant-se professionalment, coneixent coses noves: «És clar, mai no hi ha final, sempre hi ha productors nous, zones noves... Al contrari, sempre has d’estar al dia». Quan se li demana si aquest reciclatge permanent és fàcil de combinar amb un dia a dia tan exigent com el que relata, apunta que «al final és el que fas, ets dins d’un sector on tothom parla de vi, i tampoc som tanta gent, ens coneixem tots. Parles de vi amb els companys, molts dels teus amics són també del sector... I a més ens agrada. Aquesta és una feina, el servei, que t’ha d’agradar, si no, és complicat».
La llarga trajectòria que li ha valgut el Premi Nacional de Gastronomia li ha permès a Audrey Doré viure en primera persona l’evolució que ha experimentar un sector en el qual hi ha cada vegada més protagonisme femení. Ella mateixa va ser una pionera, i el 2017 va ser la primera dona a ser proclamada Millor Sommelier de Catalunya. Però hi ha peròs: «Jo faig classes i és ple de dones, el que no hi ha són dones de la meva edat a les sales. Perquè clar, és de nit, treballes els caps de setmana i llavors és un problema per a la conciliació familiar». De fet, ella mateixa diu que no es veu acabant la seva carrera professional servint a la sala...
Un altre canvi que s’ha produït és que hi ha més informació ara que abans entre les persones que es volen dedicar a aquest ofici. Però això també té peròs: «Hi ha un accés a la informació brutal. Internet, Instagram, tot això ens ha donat molta informació, i la gent que és més curiosa coneix molt el sector, molts cellers, moltes zones desconegudes... Però la introducció del vi natural ha canviat molt la manera de la gent de tastar el vi, pel bo i pel dolent, i els meus estudiants, per exemple, estan molt confosos».
També ha pogut comprovar de prop, en tot aquest temps, l’evolució de les persones que van a establiments com el seu. Han canviat, tenen més informació i són més exigents?: «La gent des del covid necessita molt de carinyo. Ho hem notat molt, la gent necessita que estiguis per ells. Que expliquis bé les coses, que els acompanyis, pregunten més.... Es relaxen menys i en general necessiten sentir-se més cuidats».
