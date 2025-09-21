Llagurt: 15 anys del primer i únic iogurt gelat ecològic gironí
La marca va obrir la seva primera botiga a la Rambla de Girona, des d'on la cofundadora de l'empresa, Glòria Salomó, explica com el negoci ha anat evolucionant amb els anys, però sempre mantenint la seva essència: l'ús de productes de quilòmetre zero
Iogurt gelat amb una salsa a escollir i "toppings" il·limitats. Amb aquesta fórmula, les gironines Glòria Salomó i Ingrid Rahola van donar el tret de sortida al negoci Llagurt el 2010, obrint la seva primera botiga a la Rambla de Girona. El que va començar com un petit local i guanys que no superaven els 30 euros alguns dies, actualment s'ha expandit en 20 punts de venda i s'ha convertit en una marca arrelada a la província.
Tot va començar amb una estada per estudis que Salomó va realitzar a Chicago, on va veure per primera vegada botigues de venda de iogurt gelat amb "toppings": "Des de l'escola que amb l'Ingrid sempre hem volgut muntar algun negoci, però mai trobàvem una idea que ens agradés. Fins que vaig veure aquelles botigues de iogurt gelat i les cues de gent que tenien". Després de buscar, no sense entrebancs, els diners necessaris per poder iniciar el negoci, van poder llogar el local de la Rambla i promocionar el negoci.
"Quan vam començar, el iogurt gelat era un mercat totalment desconegut a Girona", explica Salomó, qui recorda que, si bé hi havia una altra botiga d'aquesta tipologia a la ciutat i altres marques que ja s'havien franquiciat arreu de Catalunya, tant ella com Rahola es van proposar "oferir un producte millor". Això va començar per fer una cerca de productors locals, que els va portar fins a la granja ecològica La Selvatana, a Campllong, on els han comprat la llet i el iogurt en pols des dels inicis del negoci. "Sí que és veritat que depèn de quines botigues, utilitzem altres granges, ja que el nostre iogurt és un producte mot fresc i només dura entre 7 i 10 dies. Aquestes granges no són sempre ecològiques, però sí locals", concreta Salomó. Al producte base s'hi uneixen "toppings" de primeres marques, fruita fresca del territori i salses també de quilòmetre zero, com "la de fruits del bosc, que la fan a l'Empordà".
La novetat i la qualitat del producte van suposar un èxit que va dur aquestes dues emprenedores a obrir un segon local a Platja d'Aro, i així successivament fins a tal punt que van poder franquiciar la marca i expandir-la per altres ciutats com Blanes, Olot o Figueres: "Ens feia il·lusió veure la marca a altres llocs i compartir la nostra idea".
Adaptar-se a gustos i temps
Com tants altres negocis, un dels moments més durs de Llagurt es va produir durant el confinament per la Covid-19, quan van haver de tancar totes les botigues. "Vam enviar un pamflet per WhatsApp dient a la gent que teníem un servei a domicili", recorda Salomó, qui es refereix a aquella època com "un dels pitjors quatre mesos" que ha viscut la marca. Amb tot, afirma que "ara sí que fa un parell d'anys que els nostres números diuen que ens tornem a recuperar".
Una mostra són els nous productes que s'han afegit darrerament a la seva carta, com el iogurt gelat vegà fet amb açaí, una fruita brasilera, o d'altres que s'han convertit en l'aposta de la marca per mantenir les vendes en els mesos en què les temperatures són més baixes: els "mini pancakes" i els "cinamoms rolls", aquests últims produïts a Palamós.
"Ara estem buscant locals més grans per millorar el model de negoci", explica Salomó. Preguntada per com ha viscut els darrers 15 anys del negoci, des de la seva creació fins a proposar-se una expansió per Barcelona i el Vallès, l'emprenedora gironina afirma que "tot i que hem tingut èxit bastant ràpid i permanent, ha estat dur". "Igualment, si tirés enrere, tornaria a fer-ho. I si un dia el Llagurt desaparegués, per la raó que fos, muntaria una altra cosa".
Subscriu-te per seguir llegint
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Investiguen una violació de fa un any a una menor al voltant del viaducte de Girona
- Desaparegut l'empresari Miguel Campoy quan navegava pel Triangle de les Bermudes: «No va caure a l'aigua»