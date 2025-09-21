Pals recupera set anys després la seva tradicional Fira de l'Arròs
Gastronomia, dansa medieval i tallers van omplir el Pati de Ca la Pruna en la jornada festiva del municipi dedicada a la tradició arrossera
Sarahi Chahin
La Fira de l’Arròs de Pals va tornar a celebrar-se ahir després de set anys sense fer-ho. El Pati de Ca la Pruna es va convertir en el cor de la festa arrossera, amb activitats per a tots els públics des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. Enguany, la Fira es va presentar amb un format renovat i un programa que va combinar gastronomia, cultura i activitats d’oci per a tota la família. Amb més de cinc-cents anys d’història, el cultiu d’arròs continua sent un dels elements més identitaris de Pals i d’aquí l’organització del certamen.
Durant la jornada, tant els veïns com els visitants van poder conèixer a fons la tradició i el costum culinari del municipi. Es van exposar diferents plats d’arròs i els assistents també van poder degustar altres productes com vins i postres.
Al matí la Fira va arrencar amb un espectacle de dansa medieval i més tard va obrir el seu calendari d’actes previstos. Entre els quals hi va haver l’actuació d’un contacontes temàtic de l’arròs dirigit als infants. L’última activitat durant el matí va ser l’actuació del DJ Soul boy.
A la tarda es va iniciar l’activitat gastronòmica amb un taller d’arrossos de Pals a càrrec del restaurant Sol Blanc. Després del showcooking i fins a les 10 de la nit, el duet musical The Blue Dreams es va encarregar de cloure la jornada amb un ambient festiu.
