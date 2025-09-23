El còctel de Girona que representa la cultura catalana del vermut
El bar de copes "premium" Gipsy crea begudes d’autor en un espai sofisticat del Barri Vell
En ple Barri Vell de Girona, dins l’Hotel Palau Fugit, s’amaga Gipsy, una cocteleria d’autor que ha reforçat l’escena de les copes premium a la ciutat. Situat al carrer Bonaventura Carreras i Peralta, aquest bar s’ha inspirat en els locals “més sofisticats d'Anglaterra i Barcelona” per donar “un punt més chic a la cocteleria en un ambient de luxe”, explica el fundador i bàrman Julian Bianconi.
En només dos anys, Gipsy ha despertat l’interès tant dels gironins com dels visitants. El projecte va néixer de zero, com explica Julian Bianconi: “Vam començar obrint només divendres i dissabtes; avui obrim de dimecres a diumenge i tenim una clientela molt fidel: un 80% dels consumidors són locals”. Des de l’organització estan convençuts que tot i ser una de les cocteleries “amb els preus més elevats” de Girona, la clientela confirma que la seva direcció va “pel bon camí”.
Al capdavant d’un equip de vuit persones —tres de les quals són bartenders, artistes de la cocteleria que converteixen les begudes en experiències—, Bianconi continua dirigint la creació de la carta de temporada. S’elabora en grup: es fan reunions de pluja d’idees on es treballen els conceptes teòrics de la cocteleria i es proposen idees creatives fins a convertir-ho en begudes reals. “La clau és crear còctels innovadors i autèntics, però que alhora estiguin dins d’un pressupost assequible i tinguin un procés d’elaboració pràctic”, explica el fundador i bàrman.
El còctel insígnia del Gipsy
La joia de la carta és el Mediterrani, un còctel que combina tradició i innovació amb un clar homenatge a la cultura catalana del vermut i als paisatges de la Costa Brava. La seva elaboració comença amb una base de ginebra Gin Mare, destil·lada amb romaní, a la qual s’afegeix un puré de poma verda de l’Estartit i un cordial amb essència de pi. El conjunt es completa amb cava brut Nature i es corona amb una escuma alcohòlica de vermut blanc dolç i el toc sorprenent d’una oliva que esclata al paladar.
“Aquest és el nostre còctel insígnia, tant per la seva part creativa i innovadora com pel que simbolitza. Volem donar a conèixer la cultura catalana a tothom”, conclou Bianconi.
