El vi i la cultura s'uneixen en la quarta edició de "Beu-te el museu"
Quinze museus i quinze cellers gironins ofereixen durant els caps de setmana del mes d'octubre visites combinades amb tastos de vins de la DO Empordà, al preu de 22 euros
Al voltant de 400 persones podran participar durant els caps de setmana del mes d'octubre en les visites a museus combinades amb tastos de vins de la DO Empordà que s'ofereixen en la quarta edició del cicle "Beu-te el museu", que ha posat en marxa el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En relació amb l'any anterior, es manté el preu de 22 euros per a cadascuna de les propostes, s'hi han incorporat nous museus i cellers, i s'ofereixen un centenar més de places, que ja es poden adquirir a través de la plataforma costabrava.koobin.com. La campanya es va posar en marxa fa deu dies i ja s'han venut el 40% de les entrades (dues de les activitats, la dels Banys Àrabs de Girona i la del Castell Gala-Salvador Dalí de Púbol ja tenen les places exhaurides).
"Beu-te el museu" té per objectiu, segons els seus responsables, "promocionar de manera combinada l’oferta museística i l’enoturisme de la destinació de la Costa Brava entre el públic de proximitat". En aquest sentit, es pretén "intercanviar públics interessats entre el món de la cultura i l’enologia fora de la temporada turística amb l’objectiu de fomentar la desestacionalització".
Els museus i espais culturals que participen en la proposta són el Museu de la Pesca de Palamós, el Castell Gala-Salvador Dalí de Púbol, el Museu d’Arqueologia de Catalunya d’Empúries, el Museu d’Arqueologia de Catalunya d’Ullastret, el Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona, el Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal, el Museu del Cinema de Girona, la Canònica de Vilabertran, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, el Museu d’Art de Girona, el Museu de la Dona de Tossa de Mar, el Museu del Suro de Palafrugell, el Museu de l'Empordà de Figueres i els Banys Àrabs de Girona.
I els cellers de la DO Empordà que ofereixen els tastos de vins són Vinyes d’Olivardots, Espelt Viticultors, Mas Llunes, La Vinyeta, Celler Martí Fabra, Vinyes dels Aspres, Celler Oliveda, Clos d’Agon, Mas Polit, Celler Brugarol, Martín Faixó, Empordàlia, Celler Maset Plana, Mas Oller i Terra Remota.
Cada activitat programada consisteix en una visita a un museu o espai cultural, on s'ofereix un tast de vins d'uns dels cellers de la DO Empordà. Totes es fan dissabtes o diumenges del mes d'octubre, tenen una capacitat d’entre vint i trenta persones, i un preu fix unitari de 22 euros per persona. L'edició de l'any passat de «Beu-te el museu» va registrar 292 participants i va assolir el 96 % d’ocupació en les dotze activitats programades. Aquest any són quinze, les activitats, i s'han ofertat 400 places.
