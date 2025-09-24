El cim i tomba de Tossa, de les barques de pesca als restaurants
Durant tot el mes de setembre, setze establiments del municipi ofereixen aquest tradicional plat mariner als seus clients
“El cim i tomba és un plat de pescadors que antigament es cuinava a alta mar amb el peix que sortia trencat de la xarxa i que no es podia vendre”, explica Carme Boada, mestressa del restaurant Sa Barca de Tossa de Mar, un dels que participen aquest mes de setembre en la campanya gastronòmica “La cuina del Cim i Tomba”. Es tractava d'un plat “senzill de preparar i econòmic”, perquè els mariners s’emportaven un cistell amb patates, cebes, alls, tomates i pebrots, així com oli i les espècies que tinguessin i ho cuinaven a bord.
A l'hora de dinar, posaven dins l'olla la ceba i les patates a rodanxes, les hortalisses trinxades i uns grans d'alls. Hi afegien el peix de rebuig de la pescada, un bon raig d'oli, i ho cobrien d'aigua, deixant-ho coure tot junt a foc ràpid. Amb un morter, feien un allioli que posaven per sobre el peix i ho deixaven bullir de dos a cinc minuts més. Seguidament, ho enretiraven del foc i ja ho tenien a punt per menjar. Avui dia, la majoria dels cuiners el preparen amb rap, rèmol o bastina; però alguns altres el fan amb peix de llotja com escórpora o turbó, perquè la seva carn ferma ajuda que no es desfaci durant la cocció.
La mestressa de Sa Barca reconeix que el plat no deixa de ser una cassola de peix amb patata, “com tantes altres que se serveixen a la costa”, però la diferència és que aquesta recepta incorpora allioli al cim i després es tomba “perquè lligui amb el suc que deixa anar el peix i la patata”. En el seu cas, com que consideren que l’allioli resulta molt fort per al cos a l’estiu, ho substitueixen per mussolina d'all, que dona un resultat “més suau”.
El plat més tossenc
El restaurant Sa Barca de Tossa de Mar es troba entre els setze establiments de l’Associació de La Cuina Tradicional Tossenca que participen en la campanya gastronòmica “La cuina del Cim i Tomba”. Durant tot el mes de setembre, els locals ofereixen aquest plat mariner als seus clients en menús amb un primer plat, el cim i tomba de segon plat, i unes postres. Els participants són Bahia, Can Carlus, Can Gol, Can Pini, Can Simón, Capri, Castell Vell, El Petit, Marina, Mestre d’Aixa, Minerva, Sa Barca, Sa Muralla, Tursia, Victor i Victoria i els preus oscil·len entre els 35 i 62 euros.
L’Associació organitza diverses campanyes gastronòmiques basades en productes locals de temporada, i l’última és al setembre, “La cuina del Cim i Tomba”. Carme Boada, del Sa Barca, explica que els restaurants participants volen “donar valor a la cuina tradicional”, i el cim i tomba és el plat “més conegut de les receptes tossenques”, totalment associat al municipi.
Al Sa Barca serveixen molt sovint cim i tomba, segons explica la mestressa. El restaurant ofereix un “menú econòmic” que inclou el plat, ja que es considera un establiment que valora molt la cuina tradicional i així reforça la seva demanda. Durant la campanya gastronòmica de setembre, també presenta un menú més car, que “no acostuma a demanar molta gent" perquè inclou turbó, un peix que "té gelatina" i fa que la salsa del cim i tomba "lligui més", i això suposa vendre-ho a un preu més elevat.